12月10日本国債市場：債券先物は133円96銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2025年12月限
寄付134円04銭 高値134円06銭 安値133円87銭 引け133円96銭
2年 1.067％
5年 1.433％
10年 1.936％
20年 2.926％
10日の債券先物12月限は134円04銭で取引を開始し、133円96銭で引けた。
＜米国債概況＞
2年債は3.61％、10年債は4.18％、30年債は4.80％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）。
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.85％、英国債は4.50％、オーストラリア10年債は4.81％、NZ10年債は4.52％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・23：45 カナダ中央銀行政策金利発表（予想：金融政策の現状維持）
・04：00 米連邦公開市場委員会（FOMC）会合で政策金利決定（予想：0.25ptの利下げ）
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
