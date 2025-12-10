*15:59JST 12月10日本国債市場：債券先物は133円96銭で取引終了

[今日のまとめ]

＜円債市場＞

長期国債先物2025年12月限

寄付134円04銭 高値134円06銭 安値133円87銭 引け133円96銭

2年 1.067％

5年 1.433％

10年 1.936％

20年 2.926％



10日の債券先物12月限は134円04銭で取引を開始し、133円96銭で引けた。



＜米国債概況＞

2年債は3.61％、10年債は4.18％、30年債は4.80％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）。



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.85％、英国債は4.50％、オーストラリア10年債は4.81％、NZ10年債は4.52％近辺で推移。（気配値）

[本日の主要政治・経済イベント]

・23：45 カナダ中央銀行政策金利発表（予想：金融政策の現状維持）

・04：00 米連邦公開市場委員会（FOMC）会合で政策金利決定（予想：0.25ptの利下げ）



海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》