*12:48JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:Bガレジ、ソラストなど

＜3657＞ ポールHD 312 -21

大幅続落。前日に第3四半期の決算を発表、累計営業利益は1.8億円で前年同期比71.7％減となり、通期予想は従来の11.2億円から2.8億円、前期比64.5％減に下方修正している。国内、海外ともにソリューション案件の獲得が伸び悩み、売上高及び営業利益とも社内計画を下回り推移しているもよう。上半期決算は小幅ながら上振れ着地となっており、下半期の大幅下方修正にネガティブなインパクトが先行。

＜9692＞ シーイーシー 2239 -57

大幅反落。前日に第3四半期の決算を発表、累計営業利益は52.2億円で前年同期比9.0％増となり、8-10月期も17.7億円で同14.8％増と好調推移が継続。インテグレーションを中心に全セグメントが増収増益となっている。通期予想69億円、前期比3.0％増に対する進捗率も順調だが、予想を据え置きとしていることでサプライズは限定的なもよう。

短期的な出尽くし感が先行する形になっている。

＜3180＞ Bガレジ 1488 +100

大幅反発。前日に上半期の決算を発表、営業利益は5.4億円で前年同期比16.7％減となり、従来予想の7.8億円を下振れる着地に。つれて、通期予想を従来の18.4億円から15.1億円、前期比5.3％減に下方修正している。新物流拠点の本格稼働が遅れているため、物流関連費用が上振れ推移となっているもよう。ただ、第1四半期決算発表後に株価は大幅安となっており、業績の下振れは織り込み済みと捉えられているようだ。

＜3853＞ アステリア 1052 +43

大幅反発。イーロン・マスク氏の宇宙開発企業スペースXが300億ドルを大きく上回る資金調達を目指し、IPO計画を進めていると報じられている。実現すれば史上最大規模の上場となるもよう。IPOでは企業価値1兆5000億ドルの評価を見込んでおり、26年半ばから後半の上場を目指しているとされている。同社では、22年にスペースXに2.3億円を出資しているもようであり、含み益の拡大が思惑視されているもよう。

＜6197＞ ソラスト 557 カ -

ストップ高買い気配。約1400万株もの買い物を集めているが、特に材料は明確になっていない。成り行き買いの大きさからはM&Aが連想されるものの、噂ベースの情報なども特に観測されていないようだ。ただ、2015年12月に資本提携を行っている大東建託が現在の筆頭株主であり、3分の1の株式を保有している。大東建託の保有株の動向などは思惑視されるところではあろうが。

＜2438＞ アスカネット 364 +17

大幅に反発。26年4月期第2四半期累計（25年5-10月）の営業利益を前年同期比97.8％増の0.31億円と発表している。フューネラル事業は全国的な葬儀件数の減少の影響を受けて低調だったものの、フォトブック事業で写真集販売価格の改定や生産効率の向上、経費のコントロールなどで利益率が改善し、大幅な増益を牽引した。通期予想は前期比150.5％増の4.35億円で据え置いた。

＜4572＞ カルナバイオ 304 +80

大幅に3日ぶり反発。米血液学会年次総会で自社が開発中の次世代型BTK阻害剤（AS-1763）に関する2題の発表が行われたと開示している。治験薬に関連した心房細動や高血圧は見られず、グレード3以上の有害事象は13％と報告され、概して高い安全性を示したという。また、慢性リンパ性白血病・小リンパ球性リンパ腫、マントル細胞リンパ腫などの患者に対し、有望かつ持続的な腫瘍縮小効果を示したとしている。

＜1436＞ グリーンエナ 2345 +175

大幅に続伸。26年4月期の営業利益予想を従来の7.00億円から7.80億円（前期実績5.43億円）に上方修正している。太陽光発電設備の業績好調による追加計上分を織り込んだため。第2四半期累計（25年5-10月）の営業利益は3.04億円（前年同期実績1.61億円）で着地した。太陽光発電設備が好調に推移し、開発・施工案件の進捗が前倒しで業績に寄与したことから会社計画（2.00億円）を上回った。《NH》