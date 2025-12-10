*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 ヒーハイスト、菊池製作所、DELTA－Pなど

銘柄名<コード9日終値⇒前日比

ユー・エム・シー・エレクトロニクス＜6615＞ 386 -49

連日の株価急伸で過熱警戒感も。

TOA＜6809＞ 1557 -110

自己株式処分による希薄化をマイナス視。

第一稀元素化学工業＜4082＞ 1181 -56

8日上昇も25日線が抵抗線に。

Link-U グループ＜4446＞ 1055 -45

上値の重さ意識して手仕舞い売り優勢。

日本空港ビルデング＜9706＞ 4229 -288

ゴールドマン・サックス証券では投資判断を格下げ。

日東紡績＜3110＞ 11420 -440

みずほ証券の投資判断格下げ以降は上値重い。

ユニチカ＜3103＞ 256 -16

25日線割れで見切り売り圧力も強まる。

JX金属＜5016＞ 1728.5 -74

25日線レベルが戻り抑える形にも。

TOKYO BASE＜3415＞ 443 -21

初の海外基幹店オープンで8日は切り返すも。

マネーフォワード＜3994＞ 3919 -218

東海東京証券では投資判断を格下げ。

日本駐車場開発＜2353＞ 251 -9

第1四半期営業減益決算を引き続きマイナス視。

ラクス＜3923＞ 1094 -38

グロース市場の上値の重さなど逆風。

ヒーハイスト＜6433＞ 866 +150

日本企業連携での国産ヒト型ロボット量産を引き続き材料視。

菊池製作所＜3444＞ 661 +100

フィジカルAI関連として関心が続く。

DELTA－P＜4598＞ 601 +100

DFP-10917関連パイプラインの臨床試験の最新情報を発表。

IIF＜6545＞ 619 -5

アドソル日進＜3837＞に福利厚生サービス

「介護コンシェルジュ」の提供開始。上値は重い。

ユカリア＜286A＞ 850 -91

富士通＜6702＞との協業手掛かりに8日人気化。9日は売り優勢。

クリアル＜2998＞ 856 -9

引き続きSBI<8473>による持分法適用会社化を材料視。

トランスGG<2342> 320 -43

8日ストップ高の反動安。

ブライトパス<4594> 55 +3

BP1209に関連する国内特許査定受領。

PXB<6190> 547 -58

8日大幅高の反動安。

ispace<9348> 431 -4

サウジアラビアに連結子会社設立。上値は限定的。

yutori<5892> 2386 -214

11月の売上高が36.5％増と10月の19.3％増から伸び率が拡大し

8日買われる。9日は売り先行。

フルッタ<2586> 124 +1

ブラジルに駐在員事務所設置。上値は重い。《CS》