綿半HD、gocaプリペイドカードへのチャージで3%即時還元キャンペーンを実施

■12月10日(水)～16日(火)期間限定

綿半ホールディングス<3199>(東証プライム)は、2025年12月10日(水)から12月16日(火)までの7日間、同社が展開する「綿半gocaプリペイドカード」へのチャージに対し、3%を即時還元(プリペイド残高に反映)する期間限定キャンペーンを実施する。

同キャンペーンでは、期間中に綿半スーパーセンターおよび綿半ホームエイド各店舗にて、gocaプリペイドカードに10,000円以上をチャージした顧客に対し、チャージ金額の3%が即時にプリペイド残高へ反映される。通常提供されている「お支払い時2%値引き」と併用することで、実質5%の還元が受けられるお得な内容となっている。

なお、チャージ完了後の即時還元が原則であるが、システムの状況により残高反映が前後する場合がある。また、チャージのキャンセルや返金が発生した場合には、還元額は取り消される。

また、同キャンペーンは予告なく内容や期間が変更、終了する可能性があるとしており、以下の店舗はキャンペーン対象外となるため注意が必要だ。対象外店舗は、綿半ホームエイド国分寺店、綿半スーパーセンター東村山店、綿半フレッシュマーケット浅井店・西成店・千秋店・清須店・平島店の計7店舗である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

