*18:14JST 9日の中国本土市場概況：上海総合は3日ぶり反落、非鉄金属などに利食い売り

9日の中国本土市場は3日ぶりに反落。主要指標の上海総合指数が前日比14.56ポイント（0.37％）安の3909.52ポイントで引けた。

これまで上海総合指数の上昇をけん引してきた非鉄や生保セクターで利益確定売りが強まり、指数の足かせに。半面、米国による先端半導体の対中輸出承認で人工知能（AI）サーバー関連銘柄に買いが入ったことが指数をサポートした。米政策を巡る期待と、足元の割高感を背景とする調整とのせめぎ合いを映している。

市場全体では、特定テーマへの物色が断続する一方で、セクター間の格差が拡大。資金の再配分が進みやすい展開だが、当面はテーマ株の動向と非鉄・生保などに対する警戒感の両方を注視する必要がある。

セクター別では、非鉄・金鉱株が安い。江西銅業（600362/SH）と洛陽モリブデン（603993/SH）がそろって6.1％下落、中国アルミ（601600/SH）が6.0％安、中金黄金（600489/SH）が4.7％安、紫金鉱業集団（601899/SH）が3.5％安で引けた。

また、不動産の下げも目立った。新城控股集団（601155/SH）が3.7％安、金地集団（600383/SH）が3.1％安、保利発展控股集団（600048/SH）が2.5％安となった。

半面、銀行株の一角は買われた。中国農業銀行（601288/SH）が2.6％高、中国工商銀行（601398/SH）が1.4％高、重慶銀行（601963/SH）が1.1％上昇した。ハイテク株や海運株の一角も買われた。

外貨建てB株相場は、上海B株指数が2.88ポイント（1.14％）安の248.69ポイント、深センB株指数が10.29ポイント（0.79％）安の1284.39ポイントで終了した。《AK》