*16:42JST 東証業種別ランキング：その他製品が下落率トップ

その他製品が下落率トップ。そのほか不動産業、パルプ・紙、水産・農林業、鉄鋼なども下落。一方、ゴム製品が上昇率トップ。そのほか海運業、医薬品、機械、卸売業なども上昇。



業種名／現在値／前日比（％）

1. ゴム製品 ／ 5,636.91 ／ 1.02

2. 海運業 ／ 1,716.96 ／ 0.94

3. 医薬品 ／ 3,816.15 ／ 0.85

4. 機械 ／ 4,337.95 ／ 0.50

5. 卸売業 ／ 5,004.77 ／ 0.49

6. 輸送用機器 ／ 4,865.52 ／ 0.42

7. 電力・ガス業 ／ 654.83 ／ 0.35

8. 電気機器 ／ 6,358.69 ／ 0.35

9. その他金融業 ／ 1,228.09 ／ 0.12

10. 建設業 ／ 2,647.51 ／ 0.12

11. 化学工業 ／ 2,560.07 ／ 0.10

12. 食料品 ／ 2,473.35 ／ 0.03

13. ガラス・土石製品 ／ 1,767.68 ／ 0.03

14. 陸運業 ／ 2,308.09 ／ 0.03

15. 非鉄金属 ／ 3,558.93 ／ -0.02

16. 情報・通信業 ／ 7,688.04 ／ -0.07

17. 繊維業 ／ 843.65 ／ -0.15

18. 保険業 ／ 2,914.9 ／ -0.15

19. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,381.59 ／ -0.16

20. 石油・石炭製品 ／ 2,403.54 ／ -0.16

21. 小売業 ／ 2,242.26 ／ -0.20

22. サービス業 ／ 3,079.86 ／ -0.23

23. 鉱業 ／ 924.79 ／ -0.34

24. 銀行業 ／ 506.71 ／ -0.41

25. 証券業 ／ 808.73 ／ -0.47

26. 空運業 ／ 230.78 ／ -0.53

27. 金属製品 ／ 1,628.34 ／ -0.56

28. 精密機器 ／ 13,091.26 ／ -0.87

29. 鉄鋼 ／ 762.59 ／ -0.94

30. 水産・農林業 ／ 713.26 ／ -0.98

31. パルプ・紙 ／ 588.45 ／ -1.50

32. 不動産業 ／ 2,566.18 ／ -1.56

33. その他製品 ／ 7,079.79 ／ -2.29《CS》