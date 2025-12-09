関連記事
東証業種別ランキング：その他製品が下落率トップ
その他製品が下落率トップ。そのほか不動産業、パルプ・紙、水産・農林業、鉄鋼なども下落。一方、ゴム製品が上昇率トップ。そのほか海運業、医薬品、機械、卸売業なども上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. ゴム製品 ／ 5,636.91 ／ 1.02
2. 海運業 ／ 1,716.96 ／ 0.94
3. 医薬品 ／ 3,816.15 ／ 0.85
4. 機械 ／ 4,337.95 ／ 0.50
5. 卸売業 ／ 5,004.77 ／ 0.49
6. 輸送用機器 ／ 4,865.52 ／ 0.42
7. 電力・ガス業 ／ 654.83 ／ 0.35
8. 電気機器 ／ 6,358.69 ／ 0.35
9. その他金融業 ／ 1,228.09 ／ 0.12
10. 建設業 ／ 2,647.51 ／ 0.12
11. 化学工業 ／ 2,560.07 ／ 0.10
12. 食料品 ／ 2,473.35 ／ 0.03
13. ガラス・土石製品 ／ 1,767.68 ／ 0.03
14. 陸運業 ／ 2,308.09 ／ 0.03
15. 非鉄金属 ／ 3,558.93 ／ -0.02
16. 情報・通信業 ／ 7,688.04 ／ -0.07
17. 繊維業 ／ 843.65 ／ -0.15
18. 保険業 ／ 2,914.9 ／ -0.15
19. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,381.59 ／ -0.16
20. 石油・石炭製品 ／ 2,403.54 ／ -0.16
21. 小売業 ／ 2,242.26 ／ -0.20
22. サービス業 ／ 3,079.86 ／ -0.23
23. 鉱業 ／ 924.79 ／ -0.34
24. 銀行業 ／ 506.71 ／ -0.41
25. 証券業 ／ 808.73 ／ -0.47
26. 空運業 ／ 230.78 ／ -0.53
27. 金属製品 ／ 1,628.34 ／ -0.56
28. 精密機器 ／ 13,091.26 ／ -0.87
29. 鉄鋼 ／ 762.59 ／ -0.94
30. 水産・農林業 ／ 713.26 ／ -0.98
31. パルプ・紙 ／ 588.45 ／ -1.50
32. 不動産業 ／ 2,566.18 ／ -1.56
33. その他製品 ／ 7,079.79 ／ -2.29《CS》
