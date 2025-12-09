*10:24JST ZETA---越境EC『DOKODEMO』へ検索エンジン「ZETA SEARCH」を提供し利便性向上に寄与

ZETA＜6031＞は9日、ベガコーポレーション（本社：福岡市博多区）が運営する越境ECプラットフォーム『DOKODEMO(ドコデモ)』に、EC商品検索・サイト内検索エンジン「ZETA SEARCH」が導入されたと発表した。

『DOKODEMO(ドコデモ)』は、2015年にサービスを開始した日本発のオンラインショッピングモールで、ファッション、食品・お菓子、家電など幅広いジャンルの日本製品を免税価格で取り扱っている。会員数は120万人を超え、日本国内で販売されている商品を世界中のユーザーに提供している。

今回導入された「ZETA SEARCH」では、検索窓に入力したテキストから予測される「キーワード」「カテゴリー」「関連商品」をサジェストとして表示する機能が実装された。これにより、ユーザーの操作負担の軽減に貢献し、快適な購買体験の提供につながる。

また、「関連商品」は画像付きのサジェストが表示されるため、視覚的にもわかりやすく、より簡単に目的の商品までたどり着くことができる。

さらに、「人気順」「注目度が高い順」「発売日順」「割引率の高い順」など充実した並び替え項目を実装、これにより、検索結果ページの商品の表示順をユーザーごとの目的やニーズに合わせて柔軟に並び替えることができるようになるため、ECサイトの利便性向上に寄与する。

ZETAはAIを活用したデータ解析の強みを活かし、今後もユーザーおよびECサイト運営企業に有益なサービスを提供していくとしている。《NH》