関連記事
個別銘柄戦略:グッドコムAや神戸物産に注目
記事提供元：フィスコ
*09:05JST 個別銘柄戦略:グッドコムAや神戸物産に注目
昨日8日の米株式市場でNYダウは215.67ドル安の47,739.32ドル、ナスダック総合指数は32.22pt安の23,545.90pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比270円安の50,320円。為替は1ドル＝155.80-90円。今日の東京市場では、25年10月期業績と配当見込みを上方修正した神戸物産＜3038＞、営業利益が前期12.2％減だが今期39.3％増予想と発表した学情＜2301＞、営業利益が前期30.0％減だが今期43.1％増予想と発表した萩原工業＜7856＞、25年10月期業績見込みは下方修正したが上場10周年記念株主優待を発表したグッドコムA＜3475＞、KAR（イベルメクチン）の国内第3相試験で主要評価項目を達成したと発表した科研薬＜4521＞、東証スタンダードでは、26年1月期売上高予想は下方修正だが利益予想を上方修正したコーセーRE＜3246＞、株主優待制度の拡充を発表したOATアグリオ＜4979＞、本人確認ソリューション「myVerifist（マイ・ベリフィスト）」が銀行窓口の本人確認ICチップ義務化要件に対応していると発表したフライト＜3753＞、84万7000株の第三者割当による自己株式の処分を発表したリーダ電子＜6867＞などが物色されそうだ。一方、400万株の公募による自己株式の処分と60万株上限のオーバーアロットメントによる売出しを発表したTOA＜6809＞、東証スタンダードでは、25年10月期業績見込みを下方修正したミロク＜7983＞、25年10月期業績見込みを下方修正したベルグアース＜1383＞などは軟調な展開が想定される。《CS》
スポンサードリンク