*08:16JST 米国株式市場は下落 FOMCを控え様子見ムード強まる

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（8日）

DEC9

Ｏ 50610（ドル建て）

Ｈ 50735

Ｌ 50185

Ｃ 50330 大証比-260（イブニング比+40）

Vol 12378



DEC9

Ｏ 50605（円建て）

Ｈ 50745

Ｌ 50180

Ｃ 50320 大証比-270（イブニング比+30）

Vol 31565

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（8日）

ADR市場では、対東証比較（ドル155.93円換算）で、東エレク＜8035＞、トヨタ自動車

＜7203＞、ソニーG＜6758＞、ソフトバンクG＜9984＞などが下落した。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 195.21 -1.35 3044 -1

6

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 15.92 -0.36 2482 -16.5

8035 (TOELY) 東京エレク 106.72 -0.02 33282 12

2

6758 (SONY.N) ソニー 27.55 -0.48 4296 -

4

9432 (NTTYY) NTT 24.59 -0.22 153 -1.3

8058 (MTSUY) 三菱商事 24.55 0.01 3828

9

6501 (HTHIY) 日立製作所 31.31 -0.35 4882 -2

9

9983 (FRCOY) ファーストリテ 35.82 -0.72 55854 -29

6

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 58.86 -3.26 18356 -299

4063 (SHECY) 信越化学工業 15.35 -0.21 4787 -2

3

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 119.71 0.83 9333 -3

0

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 18.78 -0.18 4881 -27

8031 (MITSY) 三井物産 546.34 0.49 4260 -1

9

6098 (RCRUY) リクルートHD 10.00 -1.00 7797 -299

4568 (DSNKY) 第一三共 22.00 -0.22 3430

1

9433 (KDDIY) KDDI 17.11 -0.08 2668 -12

7974 (NTDOY) 任天堂 19.61 -0.33 12231 -8

9

8766 (TKOMY) 東京海上HD 35.80 0.11 5582 -22

7267 (HMC.N) 本田技研工業 29.35 -0.08 1526 -2.

5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.46 -0.03 5757

3

6902 (DNZOY) デンソー 12.89 0.00 2010 -12.

5

4519 (CHGCY) 中外製薬 26.30 -0.29 8202 -2

2

4661 (OLCLY) オリエンランド 18.52 -0.16 2888 -

4

8411 (MFG.N) みずほFG 7.28 -0.07 5676 10

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.52 -0.14 19522 -23

8

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 14.22 0.04 4435 -2

4

7741 (HOCPY) HOYA 152.90 -1.61 23842 -83

6503 (MIELY) 三菱電機 58.88 1.38 4591 -3

0

6981 (MRAAY) 村田製作所 10.82 -0.06 3374 -2

5

7751 (CAJPY) キヤノン 29.29 0.00 4567 -

9

6273 (SMCAY) SMC 18.18 0.14 56696 -104

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 10.80 0.20 1684 -30

6

6146 (DSCSY) ディスコ 30.60 0.90 47715 25

5

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 13.17 -0.28 2054 -14

8053 (SSUMY) 住友商事 32.32 0.52 5040 -1

5

6702 (FJTSY) 富士通 25.87 -0.21 4034 -2

0

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 111.27 -0.33 17350 -3

0

5108 (BRDCY) ブリヂストン 22.58 0.03 7042 -3

8

6178 (JPPHY) 日本郵政 11.00 0.00 1715 15

1

8002 (MARUY) 丸紅 276.31 1.84 4309 -2

4

6723 (RNECY) ルネサス 6.66 -0.01 2077 -23.

5

6954 (FANUY) ファナック 18.92 -0.24 5900 -

7

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 22.80 0.11 3555 -28

8801 (MTSFY) 三井不動産 34.40 0.50 1788 -1

1

6301 (KMTUY) 小松製作所 32.06 -0.40 4999 -3

6

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.40 -0.05 3243 -3

5

6594 (NJDCY) 日本電産 3.26 -0.03 2033 -6

1

6857 (ATEYY) アドバンテスト 130.20 -0.70 20302 5

2

4543 (TRUMY) テルモ 15.09 -0.12 2353 -16.

5

8591 (IX.N) オリックス 27.78 -0.04 4332 2

2

（時価総額上位50位、1ドル155.93円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（8日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6178 (JPPHY) 日本郵政 11.00 1715 151 9.6

5

5020 (JXHLY) ENEOS 15.00 1169 85 7.84

9107 (KAIKY) 川崎汽船 13.62 2124 42.5 2.0

4

2802 (AJINY) 味の素 23.25 3625 70 1.9

7

6752 (PCRHY) パナソニック 12.10 1887 28.5 1.5

3

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（8日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 10.80 1684 -306 -15.3

8

8830 (SURYY) 住友不動産 23.00 7173 -403 -5.3

2

6098 (RCRUY) リクルートHD 10.00 7797 -299 -3.69

6594 (NJDCY) 日本電産 3.26 2033 -61 -2.9

1

7259 (ASEKY) アイシン精機 17.71 2762 -64.5 -2.2

8



「米国株式市場概況」（8日）

ＮＹＤＯＷ

終値：47739.32 前日比：-215.67

始値：47971.51 高値：47971.51 安値：47611.93

年初来高値：48254.82 年初来安値：37645.59

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：23545.90 前日比：-32.22

始値：23638.22 高値：23698.93 安値：23455.05

年初来高値：23958.47 年初来安値：15267.91

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6846.51 前日比：-23.89

始値：6875.20 高値：6878.27 安値：6827.19

年初来高値：6890.89 年初来安値：4982.77

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.798％ 米10年国債 4.165％

米国株式市場は下落。ダウ平均は215.67ドル安47,739.32ドル、ナスダックは32.22

ポイント安23,545.90で取引を終了した。

ダウ ナスダックともに上昇して始まるも下落に転じ、その後マイナス圏でのもみ

合いとなった。市場は9日から始まるFOMCでは追加利下げを織り込んでいるが、会合

後に発表されるFOMCメンバーによる最新の経済見通しや金利予測分布図（ドットチ

ャート）で来年以降の利下げシナリオを見極めたいとするムードが強まった。セク

ター別では半導体・同製造装置が上昇、家庭・パーソナル用品が下落した。

中古車販売のECプラットフォームを展開するカーバナ（CVNA）はS＆P500の構成銘柄

採用が決定し大幅高。IBM（IBM）はAI事業強化のため、データストリーミングプラ

ットフォーム企業のコンフルーエント(CFLT)を110億ドルで買収すると発表し、小幅

に上昇。また買収対象となるコンフルーエントは全発行済み株式1株あたり31ドルで

買収されることとなり、急騰した。メディア大手のパラマウント・スカイダンス（P

SKY）はワーナー・ブラザーズ・ディスカバリー(WBD)に対するTOB（敵対的買収）を

開始するとの発表を受け、大幅上昇。一方、先日ワーナーと買収合意した配信大手

のネットフリックス（NFLX）は下落した。エヌビディア（NVDA）は中国へ比較的高

度なAIチップの販売をトランプ政権が容認すると伝わり上昇した。

次期FRB議長候補の最有力とみられている米国家経済会議（NEC）のハセット委員長

は、CNBCでFRBが6ヵ月先の金利方針を示すのは「無責任だ」とし、経済指標に応じ

て柔軟に判断すべきとの考えを示した。

HorikoCapitalManagementLLC《FA》