出来高変化率ランキング（14時台）～日本新薬、エターナルGなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月8日 14:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜4516＞ 日本新薬 8164400 1655096.92 350.02% 0.1071%
＜2624＞ iF225年4 196475 43569.817 347.91% 0.0009%
＜4662＞ フォーカスS 1261000 116447.36 326.43% 0.2123%
＜7932＞ ニッピ 81100 68844.8 298.42% -0.0023%
＜235A＞ GX高配30 90777 26614.37 290.76% 0%
＜4658＞ 日本空調 744900 89418.3 259.2% -0.0344%
＜198A＞ ポストプライ 15490800 273618.86 242.81% 0.2746%
＜6433＞ ヒーハイスト 6190500 597739.32 236.9% 0.0816%
＜4395＞ アクリート 259000 37000.84 217.32% 0.0932%
＜2632＞ MXSナ100ヘ 13303 54890.175 200.31% 0.0025%
＜219A＞ ハートシード 7113700 2349401.72 189.72% 0.1294%
＜3656＞ KLab 48335200 2675462.26 185.65% 0.1204%
＜4176＞ ココナラ 1047700 82702.32 177.25% 0.0781%
＜7088＞ フォーラムエンシ 1649900 639935.38 175.22% 0%
＜9612＞ ラックランド 281100 92651.6 173.37% 0.0147%
＜3193＞ エターナルホスヒ 330400 254573 167% 0.0614%
＜6332＞ 月島HD 798600 474632.96 165.25% 0.0983%
＜281A＞ インフォメティス 219000 22593.88 163.18% -0.0641%
＜9287＞ JIF 17393 273844.44 161.9% 0%
＜2681＞ ゲオHD 388000 164824 159.86% 0.0527%
<3121> マーチャント 806300 66021.16 159.49% 0.0358%
<1478> iS高配当 102243 102850.378 157.33% 0.0051%
<286A> ユカリア 386000 89661.96 146.69% 0.0715%
<2633> NFS＆P500 246950 45413.695 145.46% 0.0046%
<6331> 化工機 1004100 993040.2 144.91% 0.0973%
<4813> ACCESS 958000 143703.38 143.36% 0.0019%
<5817> JMACS 2525900 429544.06 140.67% 0.0086%
<9418> U－NEXT 1477900 773005.96 138.21% -0.0325%
<7282> 豊田合 15361300 15710027.36 135.83% 0.0187%
<4664> RSC 4465000 1636176.62 135.59% -0.1525%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
