出来高変化率ランキング（14時台）～日本新薬、エターナルGなどがランクイン

2025年12月8日 15:02

記事提供元：フィスコ

*15:02JST 出来高変化率ランキング（14時台）～日本新薬、エターナルGなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[12月8日　14:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4516＞ 日本新薬　　　　　 8164400 　1655096.92　 350.02% 0.1071%
＜2624＞ iF225年4　　　196475 　43569.817　 347.91% 0.0009%
＜4662＞ フォーカスS　　　　1261000 　116447.36　 326.43% 0.2123%
＜7932＞ ニッピ　　　　　　　81100 　68844.8　 298.42% -0.0023%
＜235A＞ GX高配30　　　　90777 　26614.37　 290.76% 0%
＜4658＞ 日本空調　　　　　　744900 　89418.3　 259.2% -0.0344%
＜198A＞ ポストプライ　　　　15490800 　273618.86　 242.81% 0.2746%
＜6433＞ ヒーハイスト　　　　6190500 　597739.32　 236.9% 0.0816%
＜4395＞ アクリート　　　　　259000 　37000.84　 217.32% 0.0932%
＜2632＞ MXSナ100ヘ　　13303 　54890.175　 200.31% 0.0025%
＜219A＞ ハートシード　　　　7113700 　2349401.72　 189.72% 0.1294%
＜3656＞ KLab　　　　　　48335200 　2675462.26　 185.65% 0.1204%
＜4176＞ ココナラ　　　　　　1047700 　82702.32　 177.25% 0.0781%
＜7088＞ フォーラムエンシ　　1649900 　639935.38　 175.22% 0%
＜9612＞ ラックランド　　　　281100 　92651.6　 173.37% 0.0147%
＜3193＞ エターナルホスヒ　　330400 　254573　 167% 0.0614%
＜6332＞ 月島HD　　　　　　798600 　474632.96　 165.25% 0.0983%
＜281A＞ インフォメティス　　219000 　22593.88　 163.18% -0.0641%
＜9287＞ JIF　　　　　　　17393 　273844.44　 161.9% 0%
＜2681＞ ゲオHD　　　　　　388000 　164824　 159.86% 0.0527%
<3121> マーチャント　　　　806300 　66021.16　 159.49% 0.0358%
<1478> iS高配当　　　　　102243 　102850.378　 157.33% 0.0051%
<286A> ユカリア　　　　　　386000 　89661.96　 146.69% 0.0715%
<2633> NFS＆P500　　246950 　45413.695　 145.46% 0.0046%
<6331> 化工機　　　　　　　1004100 　993040.2　 144.91% 0.0973%
<4813> ACCESS　　　　958000 　143703.38　 143.36% 0.0019%
<5817> JMACS　　　　　2525900 　429544.06　 140.67% 0.0086%
<9418> U－NEXT　　　　1477900 　773005.96　 138.21% -0.0325%
<7282> 豊田合　　　　　　　15361300 　15710027.36　 135.83% 0.0187%
<4664> RSC　　　　　　　4465000 　1636176.62　 135.59% -0.1525%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

