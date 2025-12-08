*08:53JST 前場に注目すべき3つのポイント～ソフトバンクGが日経平均株価をけん引～

8日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。



■ソフトバンクGが日経平均株価をけん引

■ハイレックス、25/10上方修正 営業利益 33.90億円←31.52億円

■前場の注目材料:三菱電機＜6503＞30年に外国人8割増、エレベーター据え付け技術者



8日の日本株市場は、買い先行で始まった後はこう着感が強まるものの、押し目狙いのスタンスになりそうだ。5日の米国市場は、NYダウが104ドル高、ナスダックは72ポイント高だった。年内の追加利下げ観測が引き続き相場を下支えしたものの、週末のポジション調整が入り、上値を抑えられる展開だった。シカゴ日経225先物清算値は大阪比200円高の50680円。円相場は1ドル＝155円20銭台で推移している。

シカゴ日経225先物清算値にサヤ寄せする形から、やや買い先行で始まることになりそうだ。日経225先物はナイトセッションで一時50440円まで売られる場面もみられたが、下へのバイアスは強まらず、25日線を上回っての推移が続いた。FOMCの結果待ちのなかで積極的な売買は手控えられやすいものの、日経平均株価は5万円を上回っての推移が続くなかで、売り方の買い戻しの動きが強まりやすいだろう。

先週末の日経平均株価は、4日に1163円高と急伸した反動から500円を超える下落となったが、25日線水準での底堅さがみられていた。同線が支持線として意識されるなか、ボリンジャーバンドの+1σ（51210円）が射程に入ってきそうである。また、前週末は米上院議員が超党派で提出した法案によって、エヌビディアの最先端AI半導体の対中輸出が阻止される見通しになったと報じられ、アドバンテスト＜6857＞や東エレク＜8035＞などの下げが日経平均株価の重荷になった。ただ、5日のエヌビディアは売られたが下落率は0.5％と下げは限定的だったため、半導体・AI関連株への買い戻しが入りやすいだろう。

そのほか、ソフトバンクG＜9984＞が直近でリバウンドを強めてきた。先週末には75日線を捉えてきており、2万円辺りに位置する25日線を突破してくるようだと一段の上昇が意識されやすく、これが日経平均をけん引してくる可能性がありそうだ。ソフトバンクGが一段の上昇となれば、半導体・AI関連株へ資金集中が再燃しそうだ。



ハイレックス＜7279＞は2025年10月期業績予想の修正を発表。営業利益を31.52億円から33.90億円に上方修正した。売上高、営業利益は、直近の業績予想通りに推移。経常損益については、為替差益9.33億円の影響により、前回発表予想を上回った。純利益は、特別損失で減損損失12.41億円を計上した一方で、スペイン子会社の清算に伴う法人税等調整額(益)19.93億万円を計上した影響により、前回発表予想を上回った。



■前場の注目材料

・NYダウは上昇（47954.99、+104.05）

・ナスダック総合指数は上昇（23578.13、+72.99）

・SOX指数は上昇（7294.84、+78.87）

・シカゴ日経225先物は上昇（50680、+200）

・米原油先物相場は上昇（60.08、+0.41）

・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請



・三菱電機＜6503＞30年に外国人8割増、エレベーター据え付け技術者

・日本製鉄＜5401＞USスチール、米イリノイ州で高炉再稼働、来年4-6月

・スタンレー電気＜6923＞光デバイス開発時間短縮、ナノ制御技術とAI融合

・トラスコ中山＜9830＞長野・須坂に物流拠点、28年稼働、高効率徹底

・島津製作所＜7701＞半導体製造向けTOC計発売、難分解性有機物を検出

・日立建機＜6305＞カナダAI新興に出資、鉱山運営効率化を支援

・川崎重工＜7012＞かんでんエンジなど3社で、送電鉄塔に無人ヘリ、物資輸送実証

・和井田製作所＜6158＞中国に販社、ショールーム新設、工具研削盤を投入

・サンワテクノス＜8137＞印でワイヤハーネス生産、現地日系向け高品質

・ニコン＜7731＞10日に新ラボ稼働、フレキシブルデバイス開発

・NEC＜6701＞製造業向け調達交渉AI、最適な合意形成支援

・三菱電機＜6503＞600m先まで人・障害物検知、鉄道向け高性能センサー

・四国電力＜9507＞太陽光設備の承継500kW以上に拡大、買い取り長期運用

・ADEKA＜4401＞常務執行役員・芳仲篤也氏、ロジック成膜材で成長

・コクヨ＜7984＞海外事業を拡大、ベトナム企業買収で東南ア開拓



☆前場のイベントスケジュール

＜国内＞

・08：30 10月現金給与総額（予想：前年比＋2.2％、9月：＋2.1％）

・08：50 7-9月期国内総生産改定値（予想：前期比年率－2.0％、速報：－1.8％）

＜海外＞

特になし《NH》