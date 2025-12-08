関連記事
日経225・本日の想定レンジ／日経225・本日の想定レンジ
記事提供元：フィスコ
*08:25JST 日経225・本日の想定レンジ
[本日の想定レンジ]5日のNYダウは104.05ドル高の47954.99ドル、ナスダック総合指数は72.99pt高の23578.13pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比200円高の50680円だった。本日は前週末の米国株上昇を背景に買い戻しの動きが先行して始まることが想定される。前週末は4日の大幅高の反動から利食い売りが先行し、日経平均は大幅に反落した。25日移動平均線を下回ると押し目を拾う動きがみられ、下げ渋る展開だった。ローソク足は4日の陰線の胴体部分に値幅が収まる陽の陰はらみを形成した。本日は前週末の米国株の上昇やナイトセッションの日経225先物も上昇しているため、買い戻しの動きが優勢となりそうだ。また、米メディアが5日、「ソフトバンクG＜9984＞が米デジタルインフラ投資企業と買収交渉中」と伝わったため、ソフトバンクGなど人工知能（AI）関連株に投資資金が再び集まるかもしれない。このため、終値が陽線で引ければ上昇基調は続くと受け止められるだろう。一方、25日線は再び下げに転じているだけに、終値が陰線となれば、下げ相場に転じる可能性があるなど、本日の終値が注目されるだろう。上値のめどは、11月11日の高値（51513円）や心理的な節目の52000円、52500、下値のめどは、25日線（50229円）や心理的な節目の50000円、49000円などが挙げられる。
[予想レンジ]上限50900円－下限50400円《SK》
スポンサードリンク