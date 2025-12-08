アイザワ証券グループ、政策保有株縮減で9億7800万円の特別利益

■2026年3月期第3四半期に特別利益として反映へ

アイザワ証券グループ<8708>(東証プライム)は12月5日、保有する投資有価証券の一部を売却し、特別利益(投資有価証券売却益)を計上することを発表した。政策保有株式の縮減による資本効率の向上と、投資事業におけるポートフォリオの見直しを目的とする。

売却したのは同社および子会社が保有する有価証券13銘柄で、売却期間は2025年10月1日から同年12月3日までとした。これにより、投資有価証券売却益は9億7800万円に達した。

同売却益は、2026年3月期第3四半期連結会計期間において特別利益として計上される予定である。財務体質の強化と資本効率改善に向けた取り組みの一環となる。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

