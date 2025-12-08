JALCOホールディングス、系統用蓄電池事業に参入、千葉・成田で蓄電所第1号案件

■初期投資15億円、TAOKE ENERGYと設備契約締結

JALCOホールディングス<6625>(東証スタンダード)は12月5日、系統用蓄電池事業の開始と、TAOKE ENERGYとの高圧蓄電所販売契約の締結、蓄電池設備の取得を発表した。再生可能エネルギーの変動吸収や需給調整を担う系統用蓄電池を新たな収益基盤と位置付け、不動産事業で培った用地開発力や事業運営力を生かした事業多角化を進める。

第1号案件は、千葉県成田市に1.970MW(AC)/8.14MWh(DC)の蓄電所を整備し、2026年9月に商業運転を開始する計画だ。蓄電池は世界最大手CATL製を採用予定で、設備供給からEPC、運用支援までをTAOKE ENERGYが一貫して担う。取得価額は非公表だが、直前連結会計年度末の純資産の30%未満としている。

初期投資額は複数案件合計で約15億円(税抜)を見込む。国内の蓄電池市場は、2030年に最大23.8GWh、関連市場規模は約2,782億円へ拡大する見通しだ。今回の取り組みは、GX推進や脱炭素の潮流を背景に、将来の第二の収益の柱として育成し、企業価値の向上につなげるとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

