今日の注目スケジュール：国際収支(経常収支)、独鉱工業生産指数、中貿易収支など
記事提供元：フィスコ
＜国内＞
08:30 毎月勤労統計-現金給与総額(10月) 2.2％ 2.1％
08:30 実質賃金総額(10月) -1.2％ -1.3％
08:50 GDP改定値(7-9月) -2.0 -1.8％
08:50 GDPデフレーター(7-9月)
08:50 国際収支(経常収支)(10月) 3兆1098億円 4兆4833億円
08:50 銀行貸出動向(含信金前年比)(11月) 4.1％
08:50 貸出動向 銀行計(11月) 4.5％
14:00 景気ウォッチャー調査 現状判断(11月) 49.5 49.1
14:00 景気ウォッチャー調査 先行き判断(11月) 52.6 53.1
＜海外＞
16:00 独・鉱工業生産指数(10月) 1.3％
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週) 0.28％
20:25 ブ・週次景気動向調査
21:30 ブ・自動車販売台数(11月) 26万7017台
25:00 米・ニューヨーク連銀インフレ期待(11月) 3.24％
27:00 ブ・貿易収支(先週)
中・貿易収支(11月) 1037.2億ドル 900.7億ドル
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
