今日の注目スケジュール：国際収支(経常収支)、独鉱工業生産指数、中貿易収支など

2025年12月8日 06:30

記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：国際収支(経常収支)、独鉱工業生産指数、中貿易収支など
＜国内＞
08:30　毎月勤労統計-現金給与総額(10月)　2.2％　2.1％
08:30　実質賃金総額(10月)　-1.2％　-1.3％
08:50　GDP改定値(7-9月)　-2.0　-1.8％
08:50　GDPデフレーター(7-9月)
08:50　国際収支(経常収支)(10月)　3兆1098億円　4兆4833億円
08:50　銀行貸出動向(含信金前年比)(11月)　　4.1％
08:50　貸出動向 銀行計(11月)　　4.5％
14:00　景気ウォッチャー調査 現状判断(11月)　49.5　49.1
14:00　景気ウォッチャー調査 先行き判断(11月)　52.6　53.1


＜海外＞
16:00　独・鉱工業生産指数(10月)　　1.3％
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)　　0.28％
20:25　ブ・週次景気動向調査
21:30　ブ・自動車販売台数(11月)　　26万7017台
25:00　米・ニューヨーク連銀インフレ期待(11月)　　3.24％
27:00　ブ・貿易収支(先週)


中・貿易収支(11月)　1037.2億ドル　900.7億ドル


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

