*06:30JST 今日の注目スケジュール：国際収支(経常収支)、独鉱工業生産指数、中貿易収支など

＜国内＞

08:30 毎月勤労統計-現金給与総額(10月) 2.2％ 2.1％

08:30 実質賃金総額(10月) -1.2％ -1.3％

08:50 GDP改定値(7-9月) -2.0 -1.8％

08:50 GDPデフレーター(7-9月)

08:50 国際収支(経常収支)(10月) 3兆1098億円 4兆4833億円

08:50 銀行貸出動向(含信金前年比)(11月) 4.1％

08:50 貸出動向 銀行計(11月) 4.5％

14:00 景気ウォッチャー調査 現状判断(11月) 49.5 49.1

14:00 景気ウォッチャー調査 先行き判断(11月) 52.6 53.1



＜海外＞

16:00 独・鉱工業生産指数(10月) 1.3％

20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週) 0.28％

20:25 ブ・週次景気動向調査

21:30 ブ・自動車販売台数(11月) 26万7017台

25:00 米・ニューヨーク連銀インフレ期待(11月) 3.24％

27:00 ブ・貿易収支(先週)



中・貿易収支(11月) 1037.2億ドル 900.7億ドル



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》