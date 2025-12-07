*17:00JST 株ブロガー・さなさえ：AIの次の本命は「フィジカルAI」！国策にも連動する注目個別株♪【FISCOソーシャルレポーター】

※2025年12月4日19時に執筆

皆様、おはこんばんちは。 AIバブルの終焉懸念からハイテク株が乱高下する相場が続いていますが、そんな中で「次に何が来るの！？」と、アンテナを張り巡らせている最中、去る10月に孫正義社長が「次はフィジカルAI！」と宣言した事がジワジワと効いてきて人気化。「年末年始はこのテーマか！」と、にわかに瞳孔が開く…さなさえです。

さて、夕刊フジ主催・株1GPグランドチャンピオン大会・準優勝（21年度）の妙齢女性投資家が綴る当記事の連載も、はや150回目…今回も表題のコラムと共に、最近の注目株をご紹介していきます。

＜AIバブルの次は物理空間！「フィジカルAI」の衝撃＞

ここ最近、エヌビディアの動向に一喜一憂したりと、AI（人工知能）関連株は相場の中心であり続けていますね。ただ、これまでのAIは主に情報空間での処理、つまりデータ解析や文章・画像生成といった「頭脳」の進化がメインでした。しかし、物理空間、リアルな世界で活躍するAIがいよいよ本格的に動き始めています。わたしが今、期待しているのがこの「フィジカルAI」というテーマです。そう…いよいよドラえもんと会える時代が近づいているんです…あ、まずはゴンスケぐらいからかな(笑)。

フィジカルAIとは、AIの頭脳とロボットや機械といった「肉体（フィジカル）」が融合すること。具体的には、AIが搭載された産業用ロボットが工場で複雑な作業をしたり、建設現場で重機が自律的に動いたり、自動運転車が人間のように判断して走行したり…といった、現実世界での行動を伴うAIの技術革新のことです。考えてみれば、日本は古くから産業用ロボットや精密機械といった製造業の分野で世界トップクラスの技術を持っています。この日本の「お家芸」に最先端のAI技術が注入されるとなれば、そのポテンシャルは計り知れません。

さらに言えば先の政治家達の不義理によって少子化が解消せず、慢性的な人手不足にあえぐ日本においては、不可欠な巨大なテクノロジー＆テーマとなっていくのではないでしょうか。という訳で、今回はそんな関連銘柄にスポットを当てて、わたしの注目株をご紹介していきまっす♪

＜フィジカルAI=（ニヤリーイコール）ロボティクス＞

まずは代表格と言えば高度な自動運転車制御用マイコン大手のルネサスエレクトロニクス＜6723＞や、AI制御技術「Maisart」で注目される三菱電機＜6503＞、そして既に社会実装分野にも進出している川崎重工＜7012＞はおさえておきたいですね。そしてFA・ロボット技術のリーディングカンパニーのファナック＜6954＞もまた、外せないでしょう。さらにこれに続く形で自立制御ロボットの安川電機＜6506＞、ロボット関節など精密減速機などのハーモニック・ドライブ・システムズ＜6324＞、半導体検査ソケットの山一電機＜6941＞をチェック。

また、そのロボティクスの要となるプラットフォームや基幹システムであれば日立製作所＜6501＞、富士通＜6702＞などの大手も見ておくのはもちろんですが…それに続く形で個人に人気しそうだと注目しているのがNVIDIA製品などのAIチップ需要で期待されるマクニカHD＜3132＞、またそのNVIDIAの代理店で思惑のあるジーデップ・アドバンス＜5885＞に、制御系AIソフト開発のCIJ＜4826＞です。

あとはおまけで…小型株としての人気化に期待であれば猫型配膳ロボットなどでもおなじみ、AI画像処理技術にも定評のあるテクノホライゾン＜6629＞、AI制御ソフトで既に人気化している豆蔵＜202A＞、ヒト型ロボットの社会実装で思惑の川田テクノロジーズ＜3443＞、ロボット関節部品のテクノフレックス＜3449＞、ドローンや宇宙ロボット開発で知られたセック＜3741＞をピックアップさせて頂きまっす♪

はい、本当はもっと色々とご紹介したいのですが…今回は以上です。

ここ最近のわたしのブログでは、ご紹介した注目株以外にも「さなさえのひとり株1GP」として月毎の注目株をピックアップして、毎週末にその値幅を計測しています。ご興味があれば覗きに来て下さい。もちろん、株の情報以外のネタも…怖いもの見たさでもお気軽にどうぞ (笑)ではでは。Have a nice trade.

