*16:31JST 国内外の注目経済指標：米FOMC会合で0.25ptの追加利下げ実施へ



12月8日－12日発表予定の経済指標予想については以下の通り。

■8日（月）午前8時50分発表予定

○(日)7-9月期国内総生産改定値-予想：前期比年率－2.0％

財務省が発表した7－9月期法人企業統計で金融・保険業を除く全産業の設備投資は前年同期比＋2.9％と、やや低い伸びにとどまった。このため、7－9月期国内総生産（GDP）改定値は速報段階（－1.8％）から下方修正となる可能性がある。

■10日（水）午前10時30分発表予定

○(中)11月消費者物価指数-予想：前年＋0.2％

参考となる10月実績は前年比＋0.2％。インフレ率は中期的にやや上昇する可能性があるものの、国内需要が短期間で拡大する可能性は低いため、中国の物価上昇率は1％未満の状態がしばらく続く見込み。

■10日（水）午後11時45分発表予定

○(加)カナダ中央銀行政策金利発表-予想：政策金利の据え置き

雇用情勢は特に悪化していないこと、インフレ見通しが短期間で大きく変わる可能性は低いことから、カナダ中央銀行は政策金利の据え置きを決定する見込み。中期的なインフレ、成長率見通しが注目されそうだ。

■10日（水）日本時間11日午前4時結果判明

○(米)連邦公開市場委員会（FOMC）-予想は0.25ptの追加利下げ

ニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁は先月、労働市場の軟化を背景に、連邦準備制度理事会（FRB）は近いうちに再び利下げを行う余地があるとの見方を示した。インフレは一定水準を維持しているが、雇用情勢のすみやかな改善は期待できないため、12月利下げの可能性はかなり高いとみられる。

○その他の主な経済指標の発表予定

・8日（月）：（中国）11月貿易収支、（日）10月経常収支

・11日（木）：（豪）11月失業率、（スイス）スイス中銀政策金利

・12日（金）：（英）10月鉱工業生産、10月商品貿易収支《FA》