東証業種別ランキング：ゴム製品が下落率トップ
ゴム製品が下落率トップ。そのほかその他製品、証券業、輸送用機器、陸運業なども下落。一方、非鉄金属が上昇率トップ。そのほか情報・通信業、銀行業、石油・石炭製品も上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 非鉄金属 ／ 3,433.47 ／ 1.06
2. 情報・通信業 ／ 7,715.42 ／ 0.64
3. 銀行業 ／ 511.71 ／ 0.42
4. 石油・石炭製品 ／ 2,379.78 ／ 0.14
5. 精密機器 ／ 13,119.54 ／ -0.37
6. パルプ・紙 ／ 586.19 ／ -0.43
7. 水産・農林業 ／ 713.24 ／ -0.51
8. 機械 ／ 4,253.6 ／ -0.60
9. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,305.31 ／ -0.74
10. 鉄鋼 ／ 761.75 ／ -0.74
11. 化学工業 ／ 2,541.61 ／ -0.78
12. 食料品 ／ 2,459.35 ／ -0.81
13. 金属製品 ／ 1,614.04 ／ -0.86
14. 鉱業 ／ 918.08 ／ -0.94
15. ガラス・土石製品 ／ 1,749.82 ／ -0.95
16. 建設業 ／ 2,590.64 ／ -1.10
17. 海運業 ／ 1,701.24 ／ -1.12
18. 保険業 ／ 2,887.55 ／ -1.24
19. その他金融業 ／ 1,220.55 ／ -1.24
20. 電気機器 ／ 6,303.31 ／ -1.48
21. サービス業 ／ 3,093.86 ／ -1.58
22. 卸売業 ／ 4,884.87 ／ -1.60
23. 医薬品 ／ 3,768.22 ／ -1.64
24. 繊維業 ／ 835.25 ／ -1.67
25. 不動産業 ／ 2,526.67 ／ -1.68
26. 電力・ガス業 ／ 647.72 ／ -1.74
27. 小売業 ／ 2,271.56 ／ -1.79
28. 空運業 ／ 231.4 ／ -1.79
29. 陸運業 ／ 2,274. ／ -1.80
30. 輸送用機器 ／ 4,796.51 ／ -2.05
31. 証券業 ／ 800.01 ／ -2.15
32. その他製品 ／ 7,271.3 ／ -2.19
33. ゴム製品 ／ 5,516.59 ／ -3.67《CS》
