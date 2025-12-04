*08:58JST 「株式」ADR日本株ランキング～高安まちまち、シカゴは大阪日中比40円高の49870円

ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（ドル155.19円換算）で、東エレク＜8035＞、ソフトバンクG＜9984＞、ディスコ＜6146＞など上昇した。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比40円高の49870円。

米国株式市場は続伸。ダウ平均は408.44ドル高 47882.90ドル、ナスダックは40.42ポイント高23454.09で取引を終了した。ダウ、ナスダックともにマイナス圏でのスタートとなったが、ダウは寄り付き直後にプラスへ転じ、その後は堅調に推移した。取引開始前に発表された11月のADP雇用統計で民間雇用者数が予想外に減少したことを受け、年内の追加利下げへの期待が継続、相場を下支えした。ナスダックは一部ハイテク株の下落が重しとなり、前日終値近辺でのもみ合いが続いた。

3日のニューヨーク外為市場でドル・円は155円60銭まで上昇後、155円01銭まで下落し、155円24銭で引けた。米国の雇用情勢は悪化しつつあるため、2026年も複数回の利下げが行われる可能性が高まり、リスク回避的な米ドル売り・円買いが優勢となった。ユーロ・ドルは1.1655ドルまで下落後、1.1676ドルまで反発し、1.1666ドルで引けた。ウクライナ戦争の継続を警戒したユーロ売りが観測されたが、米長期金利の低下を意識したユーロ買いがやや目立った。

3日のNY原油先物1月限は強含み。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物1月限は、前営業日比＋0.31ドル（＋0.53％）の58.95ドルで通常取引を終了した。

「ADR上昇率上位5銘柄」（3日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

5020 (JXHLY) ENEOS 14.50 1125 73 6.94

9107 (KAIKY) 川崎汽船 13.62 2114 51 2.47

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 54.95 17055 385 2.31

6594 (NJDCY) 日本電産 3.25 2017 32 1.61

「ADR下落率上位5銘柄」（3日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

6098 (RCRUY) リクルートHD 10.00 7760 -443 -5.40

8830 (SURYY) 住友不動産 23.00 7139 -251 -3.40

8601 (DSEEY) 大和証券G本社 8.25 1280 -37.5 -2.85



■そのたADR（3日）

7203 (TM.N) トヨタ自動車 195.44 -1.63 3033 28

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 15.80 -0.17 2452 -18

8035 (TOELY) 東京エレク 106.24 6.49 32975 195

6758 (SONY.N) ソニー 28.46 -0.11 4417 29

9432 (NTTYY) NTT 24.92 -0.05 155 0.3

8058 (MTSUY) 三菱商事 23.79 0.31 3692 22

6501 (HTHIY) 日立製作所 31.46 -0.10 4882 5

9983 (FRCOY) ファーストリテ 36.40 -0.50 56489 -91

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 54.95 3.17 17055 385

4063 (SHECY) 信越化学工業 15.08 -0.08 4681 -3

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 117.86 -0.61 9145 1

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 18.55 -0.24 4798 -19

8031 (MITSY) 三井物産 527.00 -2.62 4089 -12

6098 (RCRUY) リクルートHD 10.00 0.00 7760 -443

4568 (DSNKY) 第一三共 22.85 -0.94 3546 -15

9433 (KDDIY) KDDI 17.03 -0.05 2643 -8.5

7974 (NTDOY) 任天堂 20.28 -0.27 12589 -66

8766 (TKOMY) 東京海上HD 35.27 0.17 5474 -5

7267 (HMC.N) 本田技研工業 29.36 -0.09 1519 15.5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.68 -0.25 5798 -16

6902 (DNZOY) デンソー 12.94 -0.04 2008 -14

4519 (CHGCY) 中外製薬 26.40 0.20 8194 -19

4661 (OLCLY) オリエンランド 18.60 -0.11 2887 -8.5

8411 (MFG.N) みずほFG 7.21 -0.04 5595 49

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.65 -0.07 19632 -138

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 14.31 0.02 4442 -12

7741 (HOCPY) HOYA 151.42 -0.86 23499 19

6503 (MIELY) 三菱電機 55.72 0.40 4324 -15

6981 (MRAAY) 村田製作所 10.55 0.12 3275 -40

7751 (CAJPY) キヤノン 29.54 0.00 4584 7

6273 (SMCAY) SMC 17.82 -0.11 55310 -90

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 10.30 -0.20 1598 -311.5

6146 (DSCSY) ディスコ 28.60 1.00 44384 -56

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 13.59 -0.24 2109 -3.5

8053 (SSUMY) 住友商事 31.50 0.33 4888 77

6702 (FJTSY) 富士通 26.41 -0.08 4099 -10

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 113.45 0.81 17606 266

5108 (BRDCY) ブリヂストン 23.63 0.18 7334 18

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.00 0.00 1552 12.5

8002 (MARUY) 丸紅 27.34 -232.91 424 -3690

6723 (RNECY) ルネサス 6.27 0.25 1946 14.5

6954 (FANUY) ファナック 17.12 -0.13 5314 45

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 22.45 -0.09 3484 -18

8801 (MTSFY) 三井不動産 34.20 0.50 1769 -7

6301 (KMTUY) 小松製作所 32.70 0.00 5075 6

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.53 -0.11 3268 -43

6594 (NJDCY) 日本電産 3.25 0.15 2017 32

6857 (ATEYY) アドバンテスト 134.50 5.60 20873 13

4543 (TRUMY) テルモ 15.25 -0.13 2367 -9.5

8591 (IX.N) オリックス 27.59 0.04 4282 38

（時価総額上位50位、1ドル155.19円換算）《AN》