早期に25日線を上回れるか注目／日経225・本日の想定レンジ

*08:25JST 早期に25日線を上回れるか注目

[本日の想定レンジ]3日のNYダウは408.44ドル高の47882.90ドル、ナスダック総合指数は40.42pt高の23454.09pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比40円高の49870円だった。本日は前日の米国株高を映して買いが先行して始まりそうだ。前日は値がさハイテク株が買われ続伸した。ローソク足は陽線を形成したものの、25日移動平均線（50229円）を目前に上げ幅を縮め、上値の重さが意識される展開だった。また、25日線は7カ月ぶりに下げに転じ、下落トレンド入りを示唆した可能性がある。本日は米国の利下げ観測の高まりを背景に前日の米国株高は支援材料になりそうだが、早期に25日線水準を突破できるかが目先のポイントとなりそうだ。ただ、前日同様に新規の手掛かり材料に欠けるなかでは上値の重さが意識される場面もあるだろう。上値のめどは、心理的な節目の50000円、25日線（50229円）、11月20日高値（50574円）、心理的な節目の51000円、下値のめどは、心理的な節目の49000円、11月21日の安値（48490円）、11月19日安値（48235円）、心理的な節目の48000円などが挙げられる。

[予想レンジ]上限50200円－下限49200円《SK》