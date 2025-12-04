*08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：反発か

本日の東証グロース市場250指数先物は、反発を予想する。前日3日のダウ平均は408.44ドル高の47882.90ドル、ナスダックは40.42pt高の23454.09ptで取引を終了した。ダウ、ナスダックともにマイナス圏でのスタートとなったが、ダウは寄り付き直後にプラスへ転じ、その後は堅調に推移した。取引開始前に発表された11月のADP雇用統計で民間雇用者数が予想外に減少したことを受け、年内の追加利下げへの期待が継続、相場を下支えした。ナスダックは一部ハイテク株の下落が重しとなり、前日終値近辺でのもみ合いが続いた。上昇した米株市場を横目に本日の東証グロース市場250指数先物は反発の動きとなりそうだ。ダウントレンドは継続しているものの、米国の長期金利が低下したことにより、リバウンド狙いの買いが期待される。RSIやストキャスティクスも低位にあり、短期資金の打診買いを呼び込む可能性もある。夜間取引において、ボリンジャーバンドのマイナス2シグマ処648ptから戻しており、短期的な底打ちとなるか注目したい。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比変わらずの655ptで終えている。上値のメドは665pt、下値のメドは650ptとする。《SK》