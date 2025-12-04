アサヒペン、「水性ニス　プレミアム」発売、DIY業界初の多色展開

■屋内外で使える高耐候ニス登場、着色と仕上げを1工程に

アサヒペン<4623>(東証スタンダード)は12月3日、「水性ニス プレミアム」を発売した。同商品はUVA(紫外線吸収剤)とHALS(紫外線劣化防止剤)を配合し、従来品と比べて耐候性を高めることで、使用用途を屋内から屋内外へと拡大した水性ニスである。DIY業界で初となる多色展開の水性ニスとして開発され、抗菌性や防カビ性も備え、木工品からホビー用途まで幅広いシーンで活用できる点が特徴となる。

木材の着色とニス仕上げを同時に行える仕様であり、木目をいかした自然な仕上がりが得られる。従来はステイン塗布とニス塗りの2工程が一般的であったが、同商品は作業工程を削減でき、時間短縮と塗料コストの節約につながる。水性タイプで臭気が少なく、使用後のハケや容器は水洗い可能で扱いやすく、室内作業にも適した利便性の高い製品となっている。さらに、ホルムアルデヒド放散量が最も少ない「F☆☆☆☆」を取得しており、安全性と環境性能も確保している。

カラーバリエーションは透明と6色に加えて、インテリア需要が高まる落ち着いたマットカラーをラインナップし、全10色を展開する。標準塗り面積は100mlで0.8～1.3㎡、300mlで2.3～4.2㎡、0.7Lで5.4～9.8㎡とし、乾燥時間は夏期30分～1時間、冬期2～3時間となる。同社は塗料・インテリア用品・ハウスケア用品等を幅広く展開しており、「暮らしを彩り、住まいをまもる」事業を今後も推進するとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【株式市場特集】銀行株とコメ関連株に投資妙味、休暇明け相場で注目（2025/08/18）

・【株式市場特集】決算発表と好材料同時発表で株価急伸の銘柄群を分析（2025/08/12）

・【株式市場特集】株主還元強化で市場に安心感、好業績企業が牽引する新たな投資トレンド（2025/08/04）

・【株式市場特集】利上げなら銀行・円高メリット株、据え置きなら不動産株、日銀金融政策の行方（2025/07/28）

