3日の米国株式市場は続伸
[NYDow・NasDaq・CME（表）]
NYDOW;47882.90ドル;+408.44Nasdaq;23454.09;+40.42CME225;49870;+40(大証比)
[NY市場データ]米国株式市場は続伸。ダウ平均は408.44ドル高 47882.90ドル、ナスダックは40.42ポイント高23454.09で取引を終了した。ダウ、ナスダックともにマイナス圏でのスタートとなったが、ダウは寄り付き直後にプラスへ転じ、その後は堅調に推移した。取引開始前に発表された11月のADP雇用統計で民間雇用者数が予想外に減少したことを受け、年内の追加利下げへの期待が継続、相場を下支えした。ナスダックは一部ハイテク株の下落が重しとなり、前日終値近辺でのもみ合いが続いた。セクター別では自動車・自動車部品が上昇、テクノロジー・ハード・機器が下落した。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比40円高の49870円。ADR市場では、対東証比較（ドル155.19円換算）で、東エレク＜8035＞、ソフトバンクG＜9984＞、ディスコ＜6146＞など上昇した。《FA》
