*07:55JST 米国株式市場は続伸、利下げ期待継続が支えに

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（3日）

DEC4

Ｏ 49575（ドル建て）

Ｈ 50170

Ｌ 49310

Ｃ 49880 大証比+50（イブニング比-30）

Vol 3721



DEC4

Ｏ 49565（円建て）

Ｈ 50160

Ｌ 49290

Ｃ 49870 大証比+40（イブニング比-40）

Vol 22761

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（3日）

ADR市場では、対東証比較（ドル155.19円換算）で、東エレク＜8035＞、ソフトバンク

G＜9984＞、ディスコ＜6146＞など上昇した。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終

値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 195.44 -1.63 3033

28

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 15.80 -0.17 2452 -18

8035 (TOELY) 東京エレク 106.24 6.49 32975 1

95

6758 (SONY.N) ソニー 28.46 -0.11 4417

29

9432 (NTTYY) NTT 24.92 -0.05 155 0.3

8058 (MTSUY) 三菱商事 23.79 0.31 3692

22

6501 (HTHIY) 日立製作所 31.46 -0.10 4882

5

9983 (FRCOY) ファーストリテ 36.40 -0.50 56489 -

91

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 54.95 3.17 17055 38

5

4063 (SHECY) 信越化学工業 15.08 -0.08 4681

-3

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 117.86 -0.61 9145

1

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 18.55 -0.24 4798 -19

8031 (MITSY) 三井物産 527.00 -2.62 4089 -

12

6098 (RCRUY) リクルートHD 10.00 0.00 7760 -443

4568 (DSNKY) 第一三共 22.85 -0.94 3546 -

15

9433 (KDDIY) KDDI 17.03 -0.05 2643 -8.5

7974 (NTDOY) 任天堂 20.28 -0.27 12589 -

66

8766 (TKOMY) 東京海上HD 35.27 0.17 5474 -5

7267 (HMC.N) 本田技研工業 29.36 -0.09 1519 1

5.5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.68 -0.25 5798 -

16

6902 (DNZOY) デンソー 12.94 -0.04 2008 -

14

4519 (CHGCY) 中外製薬 26.40 0.20 8194 -

19

4661 (OLCLY) オリエンランド 18.60 -0.11 2887 -

8.5

8411 (MFG.N) みずほFG 7.21 -0.04 5595 49

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.65 -0.07 19632 -1

38

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 14.31 0.02 4442 -

12

7741 (HOCPY) HOYA 151.42 -0.86 23499 19

6503 (MIELY) 三菱電機 55.72 0.40 4324 -

15

6981 (MRAAY) 村田製作所 10.55 0.12 3275 -

40

7751 (CAJPY) キヤノン 29.54 0.00 4584

7

6273 (SMCAY) SMC 17.82 -0.11 55310 -90

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 10.30 -0.20 1598 -31

1.5

6146 (DSCSY) ディスコ 28.60 1.00 44384 -

56

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 13.59 -0.24 2109 -3.5

8053 (SSUMY) 住友商事 31.50 0.33 4888

77

6702 (FJTSY) 富士通 26.41 -0.08 4099 -

10

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 113.45 0.81 17606 2

66

5108 (BRDCY) ブリヂストン 23.63 0.18 7334

18

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.00 0.00 1552 1

2.5

8002 (MARUY) 丸紅 27.34 -232.91 424 -36

90

6723 (RNECY) ルネサス 6.27 0.25 1946 1

4.5

6954 (FANUY) ファナック 17.12 -0.13 5314

45

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 22.45 -0.09 3484 -18

8801 (MTSFY) 三井不動産 34.20 0.50 1769

-7

6301 (KMTUY) 小松製作所 32.70 0.00 5075

6

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.53 -0.11 3268 -

43

6594 (NJDCY) 日本電産 3.25 0.15 2017

32

6857 (ATEYY) アドバンテスト 134.50 5.60 20873

13

4543 (TRUMY) テルモ 15.25 -0.13 2367 -

9.5

8591 (IX.N) オリックス 27.59 0.04 4282

38

（時価総額上位50位、1ドル155.19円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（3日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

5020 (JXHLY) ENEOS 14.50 1125 73 6.94

9107 (KAIKY) 川崎汽船 13.62 2114 51 2.4

7

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 54.95 17055 385 2.31

6594 (NJDCY) 日本電産 3.25 2017 32 1.6

1

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（3日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6098 (RCRUY) リクルートHD 10.00 7760 -443 -5.40

8830 (SURYY) 住友不動産 23.00 7139 -251 -3.4

0

8601 (DSEEY) 大和証券G本社 8.25 1280 -37.5 -2.85



「米国株式市場概況」（3日）

ＮＹＤＯＷ

終値：47882.90 前日比：408.44

始値：47371.62 高値：47969.64 安値：47371.62

年初来高値：48254.82 年初来安値：37645.59

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：23454.09 前日比：40.42

始値：23315.58 高値：23499.93 安値：23271.83

年初来高値：23958.47 年初来安値：15267.91

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6849.72 前日比：20.35

始値：6815.29 高値：6862.42 安値：6810.43

年初来高値：6890.89 年初来安値：4982.77

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.73％ 米10年国債 4.063％

米国株式市場は続伸。ダウ平均は408.44ドル高 47882.90ドル、ナスダックは40.42

ポイント高23454.09で取引を終了した。ダウ、ナスダックともにマイナス圏でのス

タートとなったが、ダウは寄り付き直後にプラスへ転じ、その後は堅調に推移し

た。取引開始前に発表された11月のADP雇用統計で民間雇用者数が予想外に減少した

ことを受け、年内の追加利下げへの期待が継続、相場を下支えした。ナスダックは

一部ハイテク株の下落が重しとなり、前日終値近辺でのもみ合いが続いた。セクタ

ー別では自動車・自動車部品が上昇、テクノロジー・ハード・機器が下落した。

マイクロソフト（MSFT）はAI（人工知能）のソフトウェアの売上目標を引き下げた

と伝わり下落。広報担当者が報道を否定し下げ渋ったもののマイナス圏で推移し

た。

ディスカウントストアを展開するダラー・ツリー（DLTR）の第3四半期決算は低価格

商品に対する旺盛な需要を背景に増収増益、調整後1株利益が市場予想を上回り株価

は上昇した。米百貨店大手のメ－シーズ（M）は下落。通期の業績予想を上方修正

し、トニー・スプリングCEOが年末商戦への自信を示したが、買いが続かず下落して

終えた。カジュアル衣料小売り大手のアメリカン・イーグル・アウトフィッターズ

（AEO）はホリデー商戦が好調で通期の既存店売上高見通しを上方修正し、大幅高と

なった。

動画配信のネットフリックス（NFLX）は下落。米メディア大手ワーナー・ブラザー

ス・ディスカバリーを巡りほぼ現金での買収提案をしたと伝わった。またワーナー

の買収で競合しているパラマウント・スカイダンス (PSKY )は買収先を失う可能性

が嫌気され大幅安、コムキャスト(CMCSA)は上昇して引けた。

セールスフォースは市場予想を上回る第3四半期決算を発表、また第4四半期売上高

見通しを上方修正したことで株価は時間外で上昇している。

（Horiko Capital Management LLC）《FA》