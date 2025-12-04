*07:49JST 3日の米国市場ダイジェスト：NYダウは408ドル高、利下げ期待継続が支えに

■NY株式：NYダウは408ドル高、利下げ期待継続が支えに

米国株式市場は続伸。ダウ平均は408.44ドル高 47882.90ドル、ナスダックは40.42ポイント高23454.09で取引を終了した。ダウ、ナスダックともにマイナス圏でのスタートとなったが、ダウは寄り付き直後にプラスへ転じ、その後は堅調に推移した。取引開始前に発表された11月のADP雇用統計で民間雇用者数が予想外に減少したことを受け、年内の追加利下げへの期待が継続、相場を下支えした。ナスダックは一部ハイテク株の下落が重しとなり、前日終値近辺でのもみ合いが続いた。セクター別では自動車・自動車部品が上昇、テクノロジー・ハード・機器が下落した。

マイクロソフト（MSFT）はAI（人工知能）のソフトウェアの売上目標を引き下げたと伝わり下落。広報担当者が報道を否定し下げ渋ったもののマイナス圏で推移した。ディスカウントストアを展開するダラー・ツリー（DLTR）の第3四半期決算は低価格商品に対する旺盛な需要を背景に増収増益、調整後1株利益が市場予想を上回り株価は上昇した。米百貨店大手のメ－シーズ（M）は下落。通期の業績予想を上方修正し、トニー・スプリングCEOが年末商戦への自信を示したが、買いが続かず下落して終えた。カジュアル衣料小売り大手のアメリカン・イーグル・アウトフィッターズ（AEO）はホリデー商戦が好調で通期の既存店売上高見通しを上方修正し、大幅高となった。

動画配信のネットフリックス（NFLX）は下落。米メディア大手ワーナー・ブラザース・ディスカバリーを巡りほぼ現金での買収提案をしたと伝わった。またワーナーの買収で競合しているパラマウント・スカイダンス (PSKY )は買収先を失う可能性が嫌気され大幅安、コムキャスト(CMCSA)は上昇して引けた。セールスフォースは市場予想を上回る第3四半期決算を発表、また第4四半期売上高見通しを上方修正したことで株価は時間外で上昇している。



■NY為替：米雇用情勢悪化でドル売り強まる

3日のニューヨーク外為市場でドル・円は155円60銭まで上昇後、155円01銭まで下落し、155円24銭で引けた。米国の雇用情勢は悪化しつつあるため、2026年も複数回の利下げが行われる可能性が高まり、リスク回避的な米ドル売り・円買いが優勢となった。

ユーロ・ドルは1.1655ドルまで下落後、1.1676ドルまで反発し、1.1666ドルで引けた。ウクライナ戦争の継続を警戒したユーロ売りが観測されたが、米長期金利の低下を意識したユーロ買いがやや目立った。ユーロ・円は181円46銭まで上昇後、180円80銭まで下落した。ポンド・ドルは、1.3292ドルまで下落後、1.3353ドルまで上昇。ドル・スイスは0.8012フランから0.7992フランまで下落した。ウクライナ戦争の継続が警戒されていることや米長期金利の低下を受けて安全逃避的なフラン買いが優勢となった。



■NY原油：強含みで58.95ドル、ウクライナ戦争の継続を警戒

NY原油先物1月限は強含み（NYMEX原油1月限終値：58.95 ↑0.31）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物1月限は、前営業日比＋0.31ドル（＋0.53％）の58.95ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは58.37－59.64ドル。アジア市場の前半で58.37ドルまで売られたが、ウクライナ戦争の継続が警戒されたことで買いが強まり、米国市場の前半にかけて59.64ドルまで反発。ただ、原油在庫の増加を意識した売りが観測され、通常取引終了後の時間外取引で58.84ドルまで下げている。



■主要米国企業の終値

銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）

バンクオブアメリカ（BAC） 54.09ドル +0.90ドル（+1.69％）

モルガン・スタンレー（MS） 173.72ドル +4.63ドル（+2.73％）

ゴールドマン・サックス（GS）836.57ドル +21.36ドル（+2.62％）

インテル（INTC） 43.76ドル +0.29ドル（+0.66％）

アップル（AAPL） 284.15ドル -2.04ドル（-0.71％）

アルファベット（GOOG） 320.62ドル +4.60ドル（+1.45％）

メタ（META） 639.60ドル -7.50ドル（-1.15％）

キャタピラー（CAT） 591.49ドル +9.02ドル（+1.54％）

アルコア（AA） 44.10ドル +2.65ドル（+6.39％）

ウォルマート（WMT） 114.41ドル +2.00ドル（+1.77％）《NH》