*07:47JST NYの視点：11月28日から30日までのオンライン売上高は推定236億ドル

年末商戦が本格化する感謝祭翌日の金曜日から3日間（11月28－30日）のオンライン売上高は推定236億ドルだったようだ。データ会社アドビ・アナリティクスによると、12月1日の米オンライン売上高は前年比＋6.3％の142億ドルに達する見通し。感謝祭後の4日間のオンライン売上高は約380億ドルとなる可能性がある。消費者信頼感の低迷や関税による物価上昇の影響が懸念されたが、富裕層が支出をけん引したことや多くの消費者が限られた予算の中で贈り物などを購入したようだ。

また、大幅な値引きが購買意欲を刺激したとの見方もあり、後払い決済（BNPL）の利用も見られた。ブラックフライデーのオンライン売上高 は前年比＋9.1％、118億ドルと、過去最高を更新した。なお、後払いサービスの利用増加については、シビックサイエンスが行った調査によると、回答者の38％がブラックフライデーの週末の買い物でBNPLを1回以上利用し、利用者の大半は若年・低所得層だったようだ。《CS》