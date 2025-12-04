*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 レーザーテク、東エレク、アドバンテスなど

銘柄名<コード>3日終値⇒前日比

ピックルスHD＜2935＞ 1253 +53

株主優待制度を拡充。

古河電工＜5801＞ 10090 +400

投資有価証券売却益約160億円を特別利益として計上。

ファーストA＜5588＞ 1040 +12

新リース会計基準対応で弁護士コム＜6027＞とパートナー契約。上値は重い。

アライドアーキ＜6081＞ 230 +50

ウイスキーブランドにSNSマーケティング施策の最適化支援。

ハイマックス＜4299＞ 1247 +41

発行済株式数の10.32％にあたる120万株上限の自社株買いと

買付け委託を発表。本日119万9700株取得。

Birdman＜7063＞ 160 +14

25日線回復し先高期待高まる。

スクリン＜7735＞ 14035 +1030

SOX指数上昇などで主力の半導体関連株が上昇。

TOKYO BASE＜3415＞ 426 +25

11月の既存店好調をポジティブ視。

ルネサス＜6723＞ 1931.5 +119

米社がタイミング事業の買収に向け協議と伝わり。

太陽誘電＜6976＞ 3699 +225

サーバー向け新製品の発売を引き続き材料視。

F＆LC＜3563＞ 7481 +474

11月既存店の堅調推移を好材料視。

CIJ＜4826＞ 511 +18

フィジカルAI関連の一角として位置づけられており。

住友電＜5802＞ 6839 +274

電線株の中での資金シフトが強まる状況にも。

レーザーテク＜6920＞ 30310 +2070

主力の半導体製造装置株がほぼ全面高に。

三井金属＜5706＞ 17775 +800

大和証券では目標株価を引き上げ。

メドレー＜4480＞ 2405 +76

SBI証券では投資判断を格上げ。

KOKUSAI ELECTRIC＜6525＞ 4594 +173

半導体製造装置関連株の上昇に連れ高。

ソフトバンクG＜9984＞ 16670 +1000

AI関連株も本日は全般買いが優勢に。

アドバンテス＜6857＞ 20860 +1050

米ハイテク株高を好感する流れに。

荏原<6361> 4018 +251

半導体製造装置株の一角として買いが優勢。

TOWA<6315> 2120 +119

半導体製造装置株高で。

イビデン<4062> 11805 +635

半導体関連株上昇に連れ高へ。

東エレク<8035> 32780 +1480

他の主力半導体株同様に買いが優勢に。

日電硝<5214> 6443 +108

低誘電ガラスファイバの販売開始を引き続き材料視。

住友ファーマ<4506> 2556.5 +132

前日にはモルガン・スタンレーMUFG証券が目標株価上げ。

ペプチドリーム<4587> 1462.5 -209.5

契約締結のずれ込みで業績予想を大幅下方修正。

UACJ<5741> 1845 -202

古河電工が保有株の一部を売却。

イオン<8267> 2579.5 -184.5

高値圏での利食い売り圧力が強まる格好に。

ネットプロHD<7383> 556 -16

戻りの鈍さ嫌気して処分売り優勢。《HM》