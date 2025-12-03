*17:25JST 欧米為替見通し：ドル・円は底堅い値動きか、ドルの買戻し先行も日銀利上げにらみ円買い

3日の欧米外為市場では、ドル・円は底堅い値動きを予想する。今晩発表の米経済指標が低調なら来週の米利下げ観測が広がり、ドル売り地合いを強める見通し。ただ、日銀利上げ観測も、日本の財政悪化懸念による円売りがドルを支える。

前日の海外市場は、持ち高調整中心の展開。米長期金利の低下でドル売りに振れやすい展開も、日銀の年内利上げ観測がやや後退すると円買いは縮小した。ユーロ・ドルは1.1590ドル付近から1.1610ドル付近に持ち直し、ドル・円は156円10銭台から155円70銭台に失速した。本日アジア市場で米金利安・ドル安は継続し、主要通貨は対ドルで強含む展開となったほか、日経平均株価の堅調地合いを受け対円でも上昇基調を強めた。

この後の海外市場は、米経済指標にらみ。今晩のADP雇用統計やISM非製造業景況指数はやや弱い結果が予想され、連邦準備制度理事会（FRB）による追加利下げ観測が意識されるだろう。ただし、米金利の急低下は見込めず、ドル売りは小幅にとどまりそうだ。他方、日銀の追加利上げ観測が根強いため、円買い圧力がドルを圧迫する場面もあろう。半面、日本の財政悪化懸念による円売りに振れやすく、ドル・円は下値の堅さが意識されるとみる。

【今日の欧米市場の予定】

・19：00 ユーロ圏・11月サービス業PMI改定値（予想：53.1、速報値：53.1）

・19：00 ユーロ圏・10月生産者物価指数（予想：前年比－0.5％、9月：－0.2％）

・22：15 米・11月ADP雇用統計（予想：前月比＋2.0万人、10月：＋4.2万人）

・23：15 米・9月鉱工業生産（予想：前月比＋0.1％、8月：＋0.1％）

・23：45 米・11月サービス業PMI改定値（速報：55.0）

・24：00 米・11月ISM非製造業景況指数（予想：52.0、10月：52.4）《AK》