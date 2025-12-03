ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅続伸、アドバンテストやソフトバンクGが2銘柄で約481円分押し上げ

2025年12月3日 17:13

*17:13JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅続伸、アドバンテストやソフトバンクGが2銘柄で約481円分押し上げ
3日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり81銘柄、値下がり142銘柄、変わらず2銘柄となった。

前日2日の米国株式市場は反発。暗号資産市場の回復でリスク警戒感が後退し、寄り付き後、上昇。トランプ大統領が次期連邦準備制度理事会（FRB）議長候補を来年初旬に指名するとしながらも、ハセット国家経済会議（NEC）委員長に言及したため積極的な利下げ期待に相場は終日堅調に推移した。

米株市場を横目に、本日の日経平均は続伸して取引を開始。その後は49700円付近で推移したが、前引けにかけて上げ幅を広げる展開となった。後場からも一段高となり一時5万円を超える場面も見られたが、大引けにかけてやや売りが広がり上げ幅を縮小すると、5万円を再度割り込んで本日の取引を終了した。昨日のフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）の上昇が東京市場でも半導体関連株の株価支援要因となった。また、米国で来年以降の継続利下げ期待が高まっている点も引き続き投資家心理にポジティブに働いた。

大引けの日経平均は前営業日比561.23円高の49864.68円となった。東証プライム市場の売買高は21億1627万株、売買代金は5兆4222億円だった。業種別では、非鉄金属、サービス事業、不動産業などが上昇した一方で、銀行業、小売業、電気・ガス業、などが下落した。東証プライム市場の値上がり銘柄は26.8％、対して値下がり銘柄は69.6％となっている。

値上がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約280円押し上げた。同2位はソフトバンクG＜9984＞となり、東エレク＜8035＞、リクルートHD＜6098＞、レーザーテック＜6920＞、イビデン＜4062＞、フジクラ＜5803＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはTDK＜6762＞となり1銘柄で日経平均を約30円押し下げた。同2位はファーストリテ＜9983＞となり、イオン＜8267＞、コナミG＜9766＞、ファナック＜6954＞、第一三共＜4568＞、バンナムHD＜7832＞などがつづいた。


*15:00現在

日経平均株価 　49864.68(+561.23)

値上がり銘柄数 81(寄与度+864.95)
値下がり銘柄数 142(寄与度-303.72)
変わらず銘柄数 2


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 20860　 1050　280.77
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　16670　 1000　200.55
＜8035＞　東エレク　　　　　　 32780　 1480　148.41
＜6098＞　リクルートHD　　　　 8203　 392　 39.31
＜6920＞　レーザーテック　　　 30310　 2070　 27.68
＜4062＞　イビデン　　　　　　 11805　 635　 21.23
＜5803＞　フジクラ　　　　　　 17030　 430　 14.37
＜7735＞　SCREEN　　　　　14035　 1030　 13.77
＜6146＞　ディスコ　　　　　　 44440　 1930　 12.90
＜5802＞　住友電気工業　　　　　6839　 274　 9.16
＜6361＞　荏原製作所　　　　　　4018　 251　 8.39
＜6976＞　太陽誘電　　　　　　　3699　 225　 7.52
＜4519＞　中外製薬　　　　　　　8213　 63　 6.32
<8253>　クレディセゾン　　　　4040　 143　 4.78
<4506>　住友ファーマ　　　　2556.5　 132　 4.41
<4578>　大塚HD　　　　　　　 9044　 129　 4.31
<6723>　ルネサス　　　　　　1931.5　 119　 3.98
<6971>　京セラ　　　　　　　　2134　 14　 3.74
<6981>　村田製作所　　　　　　3315　 43　 3.45
<8801>　三井不動産　　　　　　1776　 30　 3.01

○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜6762＞　TDK　　　　　　　2430.5　 -60.5　-30.33
＜9983＞　ファーストリテ　　　 56580　 -370　-29.68
＜8267＞　イオン　　　　　　　2579.5　-184.5　-18.50
＜9766＞　コナミG　　　　　　　22700　 -505　-16.88
＜6954＞　ファナック　　　　　　5269　 -97　-16.21
＜4568＞　第一三共　　　　　　　3561　 -153　-15.34
＜7832＞　バンナムHD　　　　　 4328　 -99　 -9.93
<6758>　ソニーG　　　　　　　 4388　 -54　 -9.02
<9433>　KDDI　　　　　　2651.5　 -20　 -8.02
<4063>　信越化　　　　　　　　4684　 -42　 -7.02
<7974>　任天堂　　　　　　　 12655　 -210　 -7.02
<9843>　ニトリHD　　　　　　 2646　 -82.5　 -6.89
<7203>　トヨタ自動車　　　　　3005　 -40　 -6.69
<2801>　キッコーマン　　　　　1380　 -38.5　 -6.43
<4543>　テルモ　　　　　　　2376.5　 -20　 -5.35
<7453>　良品計画　　　　　　　2951　 -69　 -4.61
<7269>　スズキ　　　　　　　　2368　 -34　 -4.55
<7733>　オリンパス　　　　　　2004　 -32.5　 -4.35
<4704>　トレンドマイクロ　　　7697　 -121　 -4.04
<3382>　7＆iHD　　　　　　 2112.5　 -35.5　 -3.56《CS》

