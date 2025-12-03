*17:11JST 東京為替：ドル・円は軟調、夕方にかけて下落

3日の東京市場でドル・円は軟調。米10年債利回りの低下でドル売りが先行し、早朝の155円89銭から値を下げる展開。その後、日経平均株価の強含みによる円売りで下げ渋る場面藻あったが、夕方にかけてドル売りが再開し155円51銭まで値を下げた。

・ユ-ロ・円は181円04銭から181円22銭まで上昇。

・ユ-ロ・ドルは1.1622ドルから1.1651ドルまで値を上げた。

・日経平均株価：始値49,540.64円、高値50,138.60円、安値49,521.23円、終値49,864.68円(前日比561.23円高)

・17時時点：ドル・円155円70-80銭、ユ-ロ・円181円20-30銭

【要人発言】

・城内成長戦略（経済財政）相

「円安、家計・企業の購買力下押しする可能性に留意が必要」

「為替相場、ファンダメンタルズ反映し安定的に推移することが重要」

「円安、輸出企業の収益にプラスの面」

「円安、海外進出企業の国内回帰で産業の空洞化解消にプラス」

「ばらまきや放漫財政ではなく、経済指標など踏まえた戦略的財政出動が大事」

【経済指標】

・豪・7-9月期国内総生産：前年比+2.1％（予想：前年比+2.2％、前期：+1.8％→+2.0％）

・中国・11月Rating Dogサービス業PMI：52.1（予想：52.0、10月：52.0）

・トルコ・11月消費者物価指数：前年比+31.07％（予想：前年比+31.6％、10月：+32.87％）《TY》