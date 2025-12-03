関連記事
東証グロ－ス指数は3日続落、利上げ観測など重しに
東証グロース市場指数 870.37 -7.83／出来高 2億5533万株／売買代金 1274億円東証グロース市場250指数 661.31 -5.14／出来高 1億5930万株／売買代金 1066億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって3日続落。値下がり銘柄数は364、値上がり銘柄数は207、変わらずは37。
前日2日の米株式市場でダウ平均は反発。暗号資産市場の回復が好感され、また、トランプ大統領が次期連邦準備制度理事会（FRB）議長候補を来年初旬に指名するとしながらも、ハセット国家経済会議（NEC）委員長に言及したため積極的な利下げが期待されたことに加え、長期金利も伸び悩み、株価の支えとなった。
今日のグロ－ス市場は売りが優勢の展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は1.54％安となった。引き続き、このところの国内長期金利の上昇や日銀の12月利上げ観測が意識され、バリュエーション（投資尺度）面で割高感が意識されやすい新興市場の株価の重しとなった。また、昨日の米株式市場では、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が1.84％上昇と、ダウ平均（0.39％）に比べ上昇率が大きかったことから、今日の東京市場では東証プライムの主力半導体関連株などが集中的に物色され、新興市場には投資資金が流れにくかった。一方、東証グロース市場指数は昨日までの続落で4.3％あまり下落したことから、今日は押し目買いが入る場面も見られたが、積極的な買いにはつながらず、東証グロース市場指数はほぼ終日、マイナス圏での推移となった。
個別では、前日ストップ安の売り地合いが継続した免疫生物＜4570＞、前日ストップ安で本日も売りがかさんだトランスGG＜2342＞、200日線を下回り見切り売りも出たVEGA＜3542＞、前日大幅高の反動安となったRetty＜7356＞が下げた。時価総額上位銘柄では、トライアル＜141A＞やフリー＜4478＞が下落。値下がり率上位には、サンバイオ＜4592＞、BRANU＜460A＞などが顔を出した。
一方、九州大学生体防御医学研究所と共同で量子AIを活用したゲノム解析技術「QTFPred」を開発したと発表したBlueMeme＜4069＞、東証が信用取引に関する規制措置を解除し暗号資産の事業指数ページ公開も手掛かりとなったイオレ＜2334＞、ウイスキーブランドに対し顧客インサイトの発見とSNSマーケティング施策の最適化支援を行ったと発表したアライドアーキ＜6081＞、引き続きタミバロテン用途の米特許査定が手掛かりとなったラクオリア創薬＜4579＞が上げた。時価総額上位銘柄では、MTG＜7806＞やGENDA＜9166＞が上昇。値上がり率上位には、visumo＜303A＞、Kudan＜4425＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6081|アライドアーキ | 230| 50| 27.78|
2| 303A|ｖｉｓｕｍｏ | 1322| 286| 27.61|
3| 4579|ラクオリア創薬 | 1405| 300| 27.15|
4| 4425|Ｋｕｄａｎ | 1250| 223| 21.71|
5| 202A|豆蔵 | 3960| 665| 20.18|
6| 456A|ヒューマンメイド | 4800| 585| 13.88|
7| 7063|バードマン | 160| 14| 9.59|
8| 9271|和心 | 893| 75| 9.17|
9| 9553|マイクロアド | 588| 48| 8.89|
10| 3652|ＤＭＰ | 2503| 201| 8.73|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4570|免疫生物研究所 | 2420| -700| -22.44|
2| 2342|トランスＧ | 327| -80| -19.66|
3| 4592|サンバイオ | 1562| -194| -11.05|
4| 460A|ＢＲＡＮＵ | 1386| -164| -10.58|
5| 4593|ヘリオス | 402| -45| -10.07|
6| 7356|Ｒｅｔｔｙ | 167| -15| -8.24|
7| 7376|ＢＣＣ | 1966| -176| -8.22|
8| 2160|ＧＮＩ | 2240| -178| -7.36|
9| 402A|アクセルスペース | 469| -37| -7.31|
10| 6190|ＰＸＢ | 482| -37| -7.13|《SK》
