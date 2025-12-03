綿半HDグループ、あづみの茶胡蝶庵が贈る冬限定「苺あふれるごほうびパフェ」新登場

■苺を主役に据えた全長約30センチ

綿半ホールディングス<3199>(東証プライム)グループの綿半三原商店(長野県安曇野市)は、同社が展開する和スイーツブランド「あづみの茶胡蝶庵」において、冬季限定の新作スイーツ「苺あふれるごほうびパフェ」の販売を開始した。販売期間は2025年12月1日から2026年2月28日まで。

同商品は、旬を迎える苺を主役に据えた全長約30センチのパフェで、8粒以上の大粒苺を贅沢に使用。見た目にも華やかで、冬のご褒美にふさわしい一品となっている。

パフェの頂点には、まろやかなミルクの風味が特長のバニラソフトクリームをたっぷりと盛り付け。苺の酸味と絶妙に調和し、口の中でふわりととろける食感が楽しめる。さらに、ふんわりと焼き上げたスポンジケーキ、香ばしいコーンフレーク、鮮やかなラズベリーソースが層を成し、甘み・酸味・香ばしさ・サクサク感が一体となった味わいを演出している。

販売は、あづみの本店、松本寿店、南長野店の3店舗にて行われ、価格は税込1,760円。冬のひとときを彩る贅沢なスイーツとして、注目を集めそうだ。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

