関連記事
12月3日本国債市場：債券先物は134円45銭で取引終了
記事提供元：フィスコ
*15:59JST 12月3日本国債市場：債券先物は134円45銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2025年12月限
寄付134円56銭 高値134円57銭 安値134円40銭 引け134円45銭
2年 1.011％
5年 1.375％
10年 1.881％
20年 2.901％
3日の債券先物12月限は134円56銭で取引を開始し、134円45銭で引けた。
＜米国債概況＞
2年債は3.50％、10年債は4.07％、30年債は4.74％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）。
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.75％、英国債は4.47％、オーストラリア10年債は4.64％、NZ10年債は4.28％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・16：00 トルコ・11月消費者物価指数（予想：前年比＋31.6％、10月：＋32.87％）
・19：00 ユーロ圏・11月サービス業PMI改定値（予想：53.1、速報値：53.1）
・19：00 ユーロ圏・10月生産者物価指数（予想：前年比－0.5％、9月：－0.2％）
・22：15 米・11月ADP雇用統計（予想：前月比＋2.0万人、10月：＋4.2万人）
・23：15 米・9月鉱工業生産（予想：前月比＋0.1％、8月：＋0.1％）
・23：45 米・11月サービス業PMI改定値（速報：55.0）
・24：00 米・11月ISM非製造業景況指数（予想：52.0、10月：52.4）
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
スポンサードリンク