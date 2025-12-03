*15:59JST 12月3日本国債市場：債券先物は134円45銭で取引終了

[今日のまとめ]

＜円債市場＞

長期国債先物2025年12月限

寄付134円56銭 高値134円57銭 安値134円40銭 引け134円45銭

2年 1.011％

5年 1.375％

10年 1.881％

20年 2.901％



3日の債券先物12月限は134円56銭で取引を開始し、134円45銭で引けた。



＜米国債概況＞

2年債は3.50％、10年債は4.07％、30年債は4.74％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）。



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.75％、英国債は4.47％、オーストラリア10年債は4.64％、NZ10年債は4.28％近辺で推移。（気配値）

[本日の主要政治・経済イベント]

・16：00 トルコ・11月消費者物価指数（予想：前年比＋31.6％、10月：＋32.87％）

・19：00 ユーロ圏・11月サービス業PMI改定値（予想：53.1、速報値：53.1）

・19：00 ユーロ圏・10月生産者物価指数（予想：前年比－0.5％、9月：－0.2％）

・22：15 米・11月ADP雇用統計（予想：前月比＋2.0万人、10月：＋4.2万人）

・23：15 米・9月鉱工業生産（予想：前月比＋0.1％、8月：＋0.1％）

・23：45 米・11月サービス業PMI改定値（速報：55.0）

・24：00 米・11月ISM非製造業景況指数（予想：52.0、10月：52.4）



海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》