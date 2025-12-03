*15:57JST 新興市場銘柄ダイジェスト：イオレは3日続伸、ラバブルマーケは大幅続伸

＜2334＞ イオレ 455 +22

大幅に3日続伸。東証が3日から信用取引に関する規制措置を解除し、売買が活性化するとの期待から買われている。前日まで新規の売付及び買付に係る委託保証金率を50％以上（うち現金20％以上）とする規制措置を受けていた。日証金も貸借取引の銘柄別増担保金徴収措置を解除している。また、暗号資産金融事業の事業指数アナリティクスページの公開を開示しており、同事業への期待も買いを後押ししているようだ。

＜4069＞ BlueMeme 1429 +112

大幅に4日ぶり反発。九州大学の生体防御医学研究所との共同研究で、量子AIを活用したゲノム解析技術「QTFPred」を開発し、その研究成果が国際学術誌に掲載されたと発表している。量子計算の原理とAIを融合した「量子機械学習」を活用し、少ないデータでも高精度な遺伝子制御予測を可能にする新しい解析手法の開発を目指しており、従来のAIでは表現しきれなかった複雑な情報構造を捉え、データの限界を超えた高精度解析を実現したとしている。

＜4579＞ ラクオリア創薬 1405 +300

年初来高値を連日で更新している。11月28日に連結子会社のテムリック（東京都新宿区）が権利を有するタミバロテン（AM80）の用途に関し、米国で出願していた特許が特許査定の連絡を受けたと発表し、引き続き買い材料視されている。膵がんなどの抗がん剤治療抵抗性の悪性腫瘍を有するがん患者に効果の高いがん治療を提供することが期待されるという。11月27日にはアステラス製薬＜4503＞と共同研究での標的追加で合意したと開示しており、好材料が相次いだことから投資資金の流入が続いているようだ。

＜6081＞ アライドアーキ 230 +50

一時ストップ高。洋酒販売のウィスク・イー（東京都千代田区）が輸入代理店を務めるアイリッシュウイスキーブランド「バスカー」に対し、アライドアーキテクツのデータプラットフォーム「Kaname.ax」を通じ、顧客インサイトの発見とSNSマーケティング施策の最適化支援を行ったと発表している。支援の結果、動画は50万回再生を突破し、多数のコメントが寄せられるなどの反響があったという。

＜9254＞ ラバブルマーケ 1293 +38

大幅に続伸。25年10月期の営業利益予想を従来の1.50億円から1.60億円（前期実績1.37億円）に上方修正している。AIを前提とした開発体制への移行・業務効率化を進めた結果、費用が削減する見込みとなったため。併せて純利益予想も0.80億円から1.33億円（同0.72億円）に上方修正した。税務上の繰越欠損金と税効果の影響で、法人税等調整額（益）0.48億円を計上するなど法人税等の税金負担が軽減された。

＜5256＞ Fusic 2295 +42

大幅に4日ぶり反発。ASEAN地域、特にシンガポールに拠点を置く日系企業からR＆D（研究開発）／新規事業立ち上げ支援やDX支援に関するプロジェクトを受注し、一部案件の納品を完了したと発表している。生成AIを活用したプロダクト開発や概念実証支援など技術と事業の両面からアプローチするハンズオン型の支援体制が評価された。26年6月期の業績に与える影響は軽微と見込んでいるが、開示すべき事項が生じた場合には速やかに知らせるとしている。《NH》