JPホールディングス、千葉県野田市と子育て支援協定を締結、企業版ふるさと納税も実施

■体験プログラムやイベント連携で児童育成環境の向上を目指す

JPホールディングス<2749>(東証プライム)は12月2日、千葉県野田市と子育て支援に関する協定を締結し、併せて企業版ふるさと納税を活用した寄付を行ったと発表した。同協定は、双方の資源を有効活用し、体験プログラムやイベントの企画・開催を通じて子育て支援と児童育成の環境充実を図るものである。また、寄付金は子どもたちの健全育成を目的とした支援策に充当される予定であり、贈呈式が野田市役所で開催された。

野田市は「醤油のまち」として知られ、子どもの声を直接聞く「市長と話そう集会」や、18歳までの医療費助成、「野田市あかちゃんお祝い金」など、子育て世帯への支援制度を積極的に展開している。令和7年3月策定の『野田市こども計画』では、「すべてのこども・若者が未来に希望を持てる地域社会」を掲げ、切れ目のない支援体制を推進している。人口15万3134人(2025年10月1日時点)の同市は、経済的・社会的支援の両面で子育て環境の改善を進めている。

同社グループは、全国345施設を運営する子育て支援のリーディングカンパニーであり、保育園・認定こども園・学童クラブなど多様な施設運営に加え、STEAMS保育や英語・体操などのプログラムを提供している。今回の協定と寄付を通じ、自治体との連携を強化し、子どもたちを取り巻く社会課題の解決や情操教育の充実を図る姿勢を示した。同社は今後も地域と協働し、未来を担うこどもたちの成長支援に取り組むとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

