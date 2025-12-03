アイフリークモバイル、リアル連動型ソーシャルAI栽培アプリ「grow　β」をプランティオ社・アイティフォー社と共同開発

■都市農をゲーム感覚で楽しむ

アイフリークモバイル<3845>(東証スタンダード)は3日、「持続可能な食と農をアグリテインメントな世界へ」をビジョンに掲げ、農と食民主化を目指すプランティオ(東京都渋谷区)と、金融機関や公共機関、小売業などに対し、ソフトウェア開発やシステムインテグレーションなどを提供するアイティフォー<4743>(東証プライム)と協業し、リアル連動型ソーシャルAI栽培アプリ「grow β」を開発したと発表した。

「grow β」は、都市部における家庭菜園を対象に、種まきから収穫、さらには料理に至るまでの一連のプロセスをAIがサポートするものである。ユーザーは、アプリ内のAIキャラクター「ソイリィ」との対話やクイズ形式のクエスト、他ユーザーの栽培日記などを通じて、楽しみながら栽培の知識を深めることができる。

また、野菜の種や栽培キットの購入は、Shopify上で展開されている「grow ONLINESTORE」と連携しており、アプリと現実の栽培体験がシームレスに結びつく設計となっている。これにより、ユーザーは「何を育てればよいか分からない」「育て方が分からない」といった課題を、ゲーム感覚で解決できる。

「grow β」は、単なる栽培支援にとどまらず、ユーザーが育てた野菜を使って料理を楽しむ「Farm to Table」の実現を目指している。さらに、栽培活動によって削減されるCO₂量や緑化効果などを数値で可視化し、環境への貢献度を実感できる機能も備えている。

今回の共同開発は、アイフリークモバイルが掲げる「“わくわく”コンテンツで社会課題を解決する」という理念と、プランティオが目指す「持続可能な食と農の社会実装」というビジョンが合致したことにより実現した。アイフリークモバイルは、これまでに培ったBtoCサービスの運営実績やアプリ開発、AI実装のノウハウを活かし、農業分野における新たな価値創造に挑むとしている。

なお、「grow β」は10月29日よりテスト版がリリースされており、現在は事前登録者限定で実証実験が行われている。

今後、同社は、今までに培った知見や経験を生かし、農業やSDGs、環境保全などの分野、ITとコンテンツを活用し新たな価値提供を進め、今後の地域社会へのさらなる貢献を目指す方針である。 (情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

