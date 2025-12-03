関連記事
出来高変化率ランキング（14時台）～Kudan、UACJなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月3日 14:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜4425＞ Kudan 2363200 71019.04 350.59% 0.2103%
＜2656＞ ベクターHD 12797800 70029.44 336.49% 0.2556%
＜6629＞ テクノHR 4540400 154621.84 308.33% 0.1034%
＜1487＞ 上米債HE 8439 15338.082 269.68% -0.0003%
＜5741＞ UACJ 2901100 538816.22 259.52% -0.1035%
＜1475＞ iSTOPIX 17608330 763093.556 259.32% 0.0002%
＜1397＞ SMDAM225 841 23440.798 230.5% 0.0152%
＜5574＞ ABEJA 525200 247494.88 218.27% 0.0205%
＜5885＞ ジーデップ 152400 58644.1 216.11% 0.2083%
＜2860＞ DAXヘッジ 21915 12918.983 200.76% 0.0068%
＜4826＞ CIJ 1123500 94606.72 190.48% 0.0466%
＜6276＞ シリウスV 2027500 167478.3 174.18% 0.1162%
＜4316＞ ビーマップ 449900 125846.1 172.72% 0.0698%
＜7779＞ サイバダイン 3558500 129420.86 171.67% 0.0591%
＜9610＞ ウィルソンWLW 11964600 591244.54 168.59% 0.3587%
＜3415＞ トウキョベース 1507200 131178.34 163.55% 0.0648%
＜5214＞ 日電硝 4007200 5444918.96 161.97% 0.0209%
＜9271＞ 和心 180200 35637.22 161.91% 0.099%
＜1563＞ グロース・コア 85024 45529.633 153.76% -0.0127%
＜4418＞ JDSC 775300 280673.76 152.52% 0.0862%
<3652> DMP 127500 71786.66 143.16% 0.0947%
<213A> 上日経半 325330 23313.611 134.97% 0.0356%
<2334> イオレ 8560400 1056369.54 133.76% 0.0484%
<4633> サカタインクス 1276300 981231.08 126.71% 0.0021%
<3542> VEGA 117000 43311.86 126.58% -0.059%
<5955> ワイズHD 2960500 66035.5 125.83% 0.0519%
<7063> Birdman 766000 34822.18 121.2% 0.1027%
<2497> UNITED 185200 32227.76 118.27% -0.014%
<6976> 太陽誘電 3959600 4963613.92 110.15% 0.0624%
<7383> ネットプロHD 2403300 462965.58 109.01% -0.0262%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
