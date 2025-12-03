ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（14時台）～Kudan、UACJなどがランクイン

2025年12月3日 15:01

記事提供元：フィスコ

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[12月3日　14:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4425＞ Kudan　　　　 2363200 　71019.04　 350.59% 0.2103%
＜2656＞ ベクターHD　　　　12797800 　70029.44　 336.49% 0.2556%
＜6629＞ テクノHR　　　　　4540400 　154621.84　 308.33% 0.1034%
＜1487＞ 上米債HE　　　　　8439 　15338.082　 269.68% -0.0003%
＜5741＞ UACJ　　　　　　2901100 　538816.22　 259.52% -0.1035%
＜1475＞ iSTOPIX　　　17608330 　763093.556　 259.32% 0.0002%
＜1397＞ SMDAM225　　841 　23440.798　 230.5% 0.0152%
＜5574＞ ABEJA　　　　　525200 　247494.88　 218.27% 0.0205%
＜5885＞ ジーデップ　　　　　152400 　58644.1　 216.11% 0.2083%
＜2860＞ DAXヘッジ　　　　21915 　12918.983　 200.76% 0.0068%
＜4826＞ CIJ　　　　　　　1123500 　94606.72　 190.48% 0.0466%
＜6276＞ シリウスV　　　　　2027500 　167478.3　 174.18% 0.1162%
＜4316＞ ビーマップ　　　　　449900 　125846.1　 172.72% 0.0698%
＜7779＞ サイバダイン　　　　3558500 　129420.86　 171.67% 0.0591%
＜9610＞ ウィルソンWLW　　11964600 　591244.54　 168.59% 0.3587%
＜3415＞ トウキョベース　　　1507200 　131178.34　 163.55% 0.0648%
＜5214＞ 日電硝　　　　　　　4007200 　5444918.96　 161.97% 0.0209%
＜9271＞ 和心　　　　　　　　180200 　35637.22　 161.91% 0.099%
＜1563＞ グロース・コア　　　85024 　45529.633　 153.76% -0.0127%
＜4418＞ JDSC　　　　　　775300 　280673.76　 152.52% 0.0862%
<3652> DMP　　　　　　　127500 　71786.66　 143.16% 0.0947%
<213A> 上日経半　　　　　　325330 　23313.611　 134.97% 0.0356%
<2334> イオレ　　　　　　　8560400 　1056369.54　 133.76% 0.0484%
<4633> サカタインクス　　　1276300 　981231.08　 126.71% 0.0021%
<3542> VEGA　　　　　　117000 　43311.86　 126.58% -0.059%
<5955> ワイズHD　　　　　2960500 　66035.5　 125.83% 0.0519%
<7063> Birdman　　　766000 　34822.18　 121.2% 0.1027%
<2497> UNITED　　　　185200 　32227.76　 118.27% -0.014%
<6976> 太陽誘電　　　　　　3959600 　4963613.92　 110.15% 0.0624%
<7383> ネットプロHD　　　2403300 　462965.58　 109.01% -0.0262%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

