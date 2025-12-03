ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（13時台）～サイバダイン、日電硝などがランクイン

2025年12月3日 14:37

印刷

記事提供元：フィスコ

*14:37JST 出来高変化率ランキング（13時台）～サイバダイン、日電硝などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[12月3日　13:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜4425＞ Kudan　　　　 　2148500 　71019.04　 346.15% 0.184%
＜6629＞ テクノHR　　　　 　4098000 　154621.84　 300.15% 0.1362%
＜2656＞ ベクターHD　　　 　6088300 　70029.44　 279.34% 0.3609%
＜1487＞ 上米債HE　　　　 　8414 　15338.082　 269.39% 0.0003%
＜1475＞ iSTOPIX　　 　17253840 　763093.556　 257.25% 0%
＜5741＞ UACJ　　　　　 　2565900 　538816.22　 246.75% -0.0977%
＜1397＞ SMDAM225　 　802 　23440.798　 225.10% 0.0086%
＜5885＞ ジーデップ　　　　 　152400 　58644.1　 216.11% 0.2083%
＜5574＞ ABEJA　　　　 　457300 　247494.88　 202.06% 0.0209%
＜2860＞ DAXヘッジ　　　 　21895 　12918.983　 200.65% 0.0068%
＜6276＞ シリウスV　　　　 　1963800 　167478.3　 170.28% 0.0988%
＜9610＞ ウィルソンWLW　 　11964600 　591244.54　 168.59% 0.3587%
＜4316＞ ビーマップ　　　　 　426100 　125846.1　 166.06% 0.0556%
＜4826＞ CIJ　　　　　　 　898800 　94606.72　 163.12% 0.0385%
＜7779＞ サイバダイン　　　 　3187200 　129420.86　 157.96% 0.0769%
＜3415＞ トウキョベース　　 　1410700 　131178.34　 155.49% 0.0623%
＜5214＞ 日電硝　　　　　　 　3697600 　5444918.96　 152.40% 0.0186%
＜1563＞ グロース・コア　　 　83345 　45529.633　 151.27% -0.0132%
＜4418＞ JDSC　　　　　 　679500 　280673.76　 135.71% 0.0805%
＜3652＞ DMP　　　　　　 　108900 　71786.66　 121.81% 0.1042%
<2334> イオレ　　　　　　 　7670200 　1056369.54　 120.45% 0.0993%
<4633> サカタインクス　　 　1201200 　981231.08　 119.20% 0.0013%
<3542> VEGA　　　　　 　105300 　43311.86　 113.87% -0.0784%
<213A> 上日経半　　　　　 　269040 　23313.611　 111.35% 0.0326%
<2497> UNITED　　　 　169900 　32227.76　 107.77% -0.016%
<2630> MXS米株ヘ　　　 　9688 　51945.432　 103.13% 0.0082%
<7383> ネットプロHD　　 　2205800 　462965.58　 98.53% -0.0419%
<3392> デリカフーズ　　　 　80200 　25117.52　 96.26% -0.029%
<2160> ジーエヌアイ　　　 　2651200 　2781824.7　 94.41% -0.0521%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事