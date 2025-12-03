関連記事
出来高変化率ランキング（13時台）～サイバダイン、日電硝などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月3日 13:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜4425＞ Kudan 2148500 71019.04 346.15% 0.184%
＜6629＞ テクノHR 4098000 154621.84 300.15% 0.1362%
＜2656＞ ベクターHD 6088300 70029.44 279.34% 0.3609%
＜1487＞ 上米債HE 8414 15338.082 269.39% 0.0003%
＜1475＞ iSTOPIX 17253840 763093.556 257.25% 0%
＜5741＞ UACJ 2565900 538816.22 246.75% -0.0977%
＜1397＞ SMDAM225 802 23440.798 225.10% 0.0086%
＜5885＞ ジーデップ 152400 58644.1 216.11% 0.2083%
＜5574＞ ABEJA 457300 247494.88 202.06% 0.0209%
＜2860＞ DAXヘッジ 21895 12918.983 200.65% 0.0068%
＜6276＞ シリウスV 1963800 167478.3 170.28% 0.0988%
＜9610＞ ウィルソンWLW 11964600 591244.54 168.59% 0.3587%
＜4316＞ ビーマップ 426100 125846.1 166.06% 0.0556%
＜4826＞ CIJ 898800 94606.72 163.12% 0.0385%
＜7779＞ サイバダイン 3187200 129420.86 157.96% 0.0769%
＜3415＞ トウキョベース 1410700 131178.34 155.49% 0.0623%
＜5214＞ 日電硝 3697600 5444918.96 152.40% 0.0186%
＜1563＞ グロース・コア 83345 45529.633 151.27% -0.0132%
＜4418＞ JDSC 679500 280673.76 135.71% 0.0805%
＜3652＞ DMP 108900 71786.66 121.81% 0.1042%
<2334> イオレ 7670200 1056369.54 120.45% 0.0993%
<4633> サカタインクス 1201200 981231.08 119.20% 0.0013%
<3542> VEGA 105300 43311.86 113.87% -0.0784%
<213A> 上日経半 269040 23313.611 111.35% 0.0326%
<2497> UNITED 169900 32227.76 107.77% -0.016%
<2630> MXS米株ヘ 9688 51945.432 103.13% 0.0082%
<7383> ネットプロHD 2205800 462965.58 98.53% -0.0419%
<3392> デリカフーズ 80200 25117.52 96.26% -0.029%
<2160> ジーエヌアイ 2651200 2781824.7 94.41% -0.0521%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
