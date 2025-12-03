日経平均は続伸、半導体関連株が堅調推移／ランチタイムコメント

*12:09JST 日経平均は続伸、半導体関連株が堅調推移

日経平均は続伸。559.49円高の49862.94円（出来高概算10億6068万株）で前場の取引を終えている。

前日2日の米国株式市場は反発。ダウ平均は185.13ドル高の47474.46ドル、ナスダックは137.76ポイント高の23413.68で取引を終了した。暗号資産市場の回復でリスク警戒感が後退し、寄り付き後、上昇。トランプ大統領が次期連邦準備制度理事会（FRB）議長候補を来年初旬に指名するとしながらも、ハセット国家経済会議（NEC）委員長に言及したため積極的な利下げ期待に相場は終日堅調に推移。長期金利も伸び悩み相場を支援した。

米株市場を横目に、12月3日の日経平均は237.19円高の49540.64円と続伸して取引を開始。その後は49700円付近で推移したが、前引けにかけて上げ幅を広げる展開となり、高値圏で前場の取引を終了した。昨日の米株式市場でフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が1.84％上昇と、ダウやナスダックと比べ上昇率が大きく、東京市場でも半導体関連株の株価支援要因となった。また、米国で来年以降の継続利下げ期待が高まっている点も投資家心理にポジティブに働いている。

個別では、アドバンテ＜6857＞、ソフトバンクＧ＜9984＞、東エレク＜8035＞、リクルートHD＜6098＞、レーザーテック＜6920＞、イビデン＜4062＞、スクリン＜7735＞、住友電＜5802＞、フジクラ＜5803＞、ディスコ＜6146＞、太陽誘電＜6976＞、荏原＜6361＞、日東電工＜6988＞、ルネサス＜6723＞、安川電＜6506＞などの銘柄が上昇。

一方、ファーストリテ＜9983＞、コナミＧ＜9766＞、第一三共＜4568＞、イオン＜8267＞、ＴＤＫ＜6762＞、ファナック<6954>、信越化学工業<4063>、ニトリＨＤ<9843>、ＫＤＤＩ<9433>、バンナムＨＤ<7832>、トヨタ<7203>、任天堂<7974>、スズキ<7269>、ＨＯＹＡ<7741>、キッコーマン<2801>などは下落。

業種別では、非鉄金属、電気機器、機械などが上昇した一方で、銀行業、電気・ガス業、小売業などが下落した。

後場の日経平均株価は、堅調な値動きが続くか。米利下げ期待が継続する中、半導体関連株中心に物色が継続しそうだ。ただ、前場時点の東証の値上がり銘柄数は32.5％、値下がり銘柄は63.7％で推移している。また、日銀が12月金融政策決定会合で利上げに踏み切るとの見方が広がっているほか、財政拡張への懸念もくすぶり長期金利は上昇しており、これらは投資家心理の重しとなるか。そのほか、2000年以降の月別騰落率を見ると、12月は11月に次ぐ高パフォーマンスとなっている。今年は11月が8カ月ぶりの下落となっており、通常パターンが当てはまるかは不透明と考えられてもいる。《AK》