*10:53JST ニッポンインシュア株式会社：2025年9月期通期決算説明会文字起こし（3）

ニッポンインシュア＜5843＞

■決算説明

それでは、2025年9月期 通期の実績になります。

こちらは、業績と前年同期比になります。

売上高 ：前期比116.0％の3,737百万円

2025年9月期第3四半期で開示した予想比で、100.6%

営業利益 ：前期比181.5％の759百万円

予想比で、118.7%

当期純利益：前期比188.7％の528百万円

同じく予想比では、120.0%

の、業績になりました。

賃貸市場の成約賃料の上昇などでのトップラインの増加、審査から求償債権回収までのフローやシステム活用の拡充などで更に効率化につなげる事ができ、利益が修正予想を上回る業績につながったと考えております。

それでは次のページで、実際の売上高や営業利益など、結果の要因についてご説明いたします。

こちらが、2025年9月期 通期の売上高、営業利益、当期純利益の過去2期分と比較、推移になります。

【売上高】

まず、売上高についてですが、引き続き新規取引先の開拓に注力し、営業エリアの拡充にも取り組んでまいりました。既存の取引先に対しては、新しい商品設計の提案や対応を強化することで、シェアの拡大を目指してまいりました。

その結果、契約件数は安定的に推移し、契約単価の上昇もあり、売上も増加しております。

【営業利益・純利益】

また、当社はデジタル化やオートメーション化を推進し、SMSを活用したWEB請求やオートコール、AIオペレータによる自動化システムを積極的に導入しております。これにより、業務の効率化と回収率の向上を実現し、営業利益および当期純利益の増加に繋がりました。

以上の結果、当社は新規取引先の開拓と既存取引先への対応強化により、売上高の増加を達成いたしました。また、デジタル化とオートメーション化の推進により、業務効率の向上と回収率の改善を実現し、営業利益および当期純利益の増加に繋がりました。

今後もこれらの取り組みを継続し、さらなる成長を目指してまいります。

こちらが家賃債務保証に関してのグラフです。

保証料売上には３つの分類がありまして、

一つ目は、保証契約時にお支払いいただく「初回保証料」、

二つ目は、１年に一度の更新時にお支払いいただく「更新保証料」、

三つ目に、ケースとしては多くありませんが、毎月お支払いいただく「月額保証料」

この３つの分類があります。

【初回保証料】

初回保証料の今期の実績は、前年同期比で118.8%の1,964百万円。

【更新保証料】

続いて、更新保証料ですが、こちらは契約更新に伴い発生する収入であり、ストック型収入として重要な役割を果たします。

実績は、前年同期比で111.0%の973百万円で、安定的な収益基盤の形成につながっております。

【月額保証料】

三つ目の月額保証料につきましても、同様に増加傾向で、実績は、前年同期比で136.2%の409百万円と伸びております。

それでは、次がこの売上を増加していくための当社のKPIについて説明をいたします。

こちらが、当社のKPI 2025年9月期 通期の実績と前年同期比です。

【結果】

初回保証契約件数 ：33,749件（前期比（通期）100.8％）

初回保証料契約単価：51,846円（前期比（通期）110.4％）

求償債権発生率 ：6.3％ (前期比（通期）＋0.1point）

求償債権回収率 ：98.8％（前期比（通期）± 0.0point）

の実績を残しております。

次が各KPIの推移になります。

ニッポンインシュア株式会社：2025年9月期通期決算説明会文字起こし（4）に続く《MY》