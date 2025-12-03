関連記事
ニッポンインシュア株式会社：2025年9月期通期決算説明会文字起こし（3）
ニッポンインシュア＜5843＞
■決算説明
それでは、2025年9月期 通期の実績になります。
こちらは、業績と前年同期比になります。
売上高 ：前期比116.0％の3,737百万円
2025年9月期第3四半期で開示した予想比で、100.6%
営業利益 ：前期比181.5％の759百万円
予想比で、118.7%
当期純利益：前期比188.7％の528百万円
同じく予想比では、120.0%
の、業績になりました。
賃貸市場の成約賃料の上昇などでのトップラインの増加、審査から求償債権回収までのフローやシステム活用の拡充などで更に効率化につなげる事ができ、利益が修正予想を上回る業績につながったと考えております。
それでは次のページで、実際の売上高や営業利益など、結果の要因についてご説明いたします。
こちらが、2025年9月期 通期の売上高、営業利益、当期純利益の過去2期分と比較、推移になります。
【売上高】
まず、売上高についてですが、引き続き新規取引先の開拓に注力し、営業エリアの拡充にも取り組んでまいりました。既存の取引先に対しては、新しい商品設計の提案や対応を強化することで、シェアの拡大を目指してまいりました。
その結果、契約件数は安定的に推移し、契約単価の上昇もあり、売上も増加しております。
【営業利益・純利益】
また、当社はデジタル化やオートメーション化を推進し、SMSを活用したWEB請求やオートコール、AIオペレータによる自動化システムを積極的に導入しております。これにより、業務の効率化と回収率の向上を実現し、営業利益および当期純利益の増加に繋がりました。
以上の結果、当社は新規取引先の開拓と既存取引先への対応強化により、売上高の増加を達成いたしました。また、デジタル化とオートメーション化の推進により、業務効率の向上と回収率の改善を実現し、営業利益および当期純利益の増加に繋がりました。
今後もこれらの取り組みを継続し、さらなる成長を目指してまいります。
こちらが家賃債務保証に関してのグラフです。
保証料売上には３つの分類がありまして、
一つ目は、保証契約時にお支払いいただく「初回保証料」、
二つ目は、１年に一度の更新時にお支払いいただく「更新保証料」、
三つ目に、ケースとしては多くありませんが、毎月お支払いいただく「月額保証料」
この３つの分類があります。
【初回保証料】
初回保証料の今期の実績は、前年同期比で118.8%の1,964百万円。
【更新保証料】
続いて、更新保証料ですが、こちらは契約更新に伴い発生する収入であり、ストック型収入として重要な役割を果たします。
実績は、前年同期比で111.0%の973百万円で、安定的な収益基盤の形成につながっております。
【月額保証料】
三つ目の月額保証料につきましても、同様に増加傾向で、実績は、前年同期比で136.2%の409百万円と伸びております。
それでは、次がこの売上を増加していくための当社のKPIについて説明をいたします。
こちらが、当社のKPI 2025年9月期 通期の実績と前年同期比です。
【結果】
初回保証契約件数 ：33,749件（前期比（通期）100.8％）
初回保証料契約単価：51,846円（前期比（通期）110.4％）
求償債権発生率 ：6.3％ (前期比（通期）＋0.1point）
求償債権回収率 ：98.8％（前期比（通期）± 0.0point）
の実績を残しております。
次が各KPIの推移になります。
