関連記事
出来高変化率ランキング（10時台）～ペプチド、Kudanなどがランクイン
*10:36JST 出来高変化率ランキング（10時台）～ペプチド、Kudanなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月3日 10:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜4425＞ Kudan 1390600 71019.04 321.5% 0.1986%
＜6629＞ テクノHR 2265900 154621.84 241.72% 0.0821%
＜1397＞ SMDAM225 781 23440.798 222.07% 0.0084%
＜2860＞ DAXヘッジ 21794 12918.983 200.1% 0.0065%
＜1475＞ iSTOPIX 10058120 763093.556 196.64% -0.0037%
＜5741＞ UACJ 1490600 538816.22 183.49% -0.0972%
＜9610＞ ウィルソンWLW 10817500 591244.54 155.27% 0.3363%
＜6276＞ シリウスV 1323900 167478.3 121.25% 0.122%
＜4316＞ ビーマップ 293800 125846.1 120.32% 0.0946%
＜5214＞ 日電硝 2651300 5444918.96 112.3% 0.0618%
＜3415＞ トウキョベース 928600 131178.34 104.55% 0.0897%
＜7779＞ サイバダイン 1929600 129420.86 95.39% 0.0473%
＜4633＞ サカタインクス 895000 981231.08 83.95% -0.0004%
＜2334＞ イオレ 5184700 1056369.54 73.58% 0.0762%
＜213A＞ 上日経半 194590 23313.611 72.87% 0.0268%
＜3542＞ VEGA 68800 43311.86 64.91% -0.0556%
＜9271＞ 和心 81800 35637.22 63.43% 0.077%
＜4418＞ JDSC 368000 280673.76 62.36% 0.0699%
＜2630＞ MXS米株ヘ 6664 51945.432 59.98% 0.0078%
＜2017＞ iFJPX150 67903 44712.598 50.54% -0.0031%
<5253> カバー 1720700 1556477.98 47.27% -0.0512%
<4579> ラクオリア 5295900 3789094.52 47.25% 0.219%
<1563> グロース・コア 33372 45529.633 44.65% -0.0141%
<7162> アストマックス 33700 6546.18 39.24% -0.0086%
<4587> ペプチド 1633300 1535448.81 37.76% -0.1178%
<373A> リップス 28600 32230.9 34.68% -0.0123%
<6976> 太陽誘電 2041600 4963613.92 34.44% 0.0595%
<4826> CIJ 298600 94606.72 33.36% 0.0446%
<6135> 牧野フ 86100 1100871.8 31.19% -0.0018%
<5891> 魁力屋 19600 26016.9 26.98% -0.0084%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
スポンサードリンク