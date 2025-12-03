ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（10時台）～ペプチド、Kudanなどがランクイン

2025年12月3日 10:36

印刷

記事提供元：フィスコ

*10:36JST 出来高変化率ランキング（10時台）～ペプチド、Kudanなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[12月3日　10:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4425＞ Kudan　　　　 1390600 　71019.04　 321.5% 0.1986%
＜6629＞ テクノHR　　　　　2265900 　154621.84　 241.72% 0.0821%
＜1397＞ SMDAM225　　781 　23440.798　 222.07% 0.0084%
＜2860＞ DAXヘッジ　　　　21794 　12918.983　 200.1% 0.0065%
＜1475＞ iSTOPIX　　　10058120 　763093.556　 196.64% -0.0037%
＜5741＞ UACJ　　　　　　1490600 　538816.22　 183.49% -0.0972%
＜9610＞ ウィルソンWLW　　10817500 　591244.54　 155.27% 0.3363%
＜6276＞ シリウスV　　　　　1323900 　167478.3　 121.25% 0.122%
＜4316＞ ビーマップ　　　　　293800 　125846.1　 120.32% 0.0946%
＜5214＞ 日電硝　　　　　　　2651300 　5444918.96　 112.3% 0.0618%
＜3415＞ トウキョベース　　　928600 　131178.34　 104.55% 0.0897%
＜7779＞ サイバダイン　　　　1929600 　129420.86　 95.39% 0.0473%
＜4633＞ サカタインクス　　　895000 　981231.08　 83.95% -0.0004%
＜2334＞ イオレ　　　　　　　5184700 　1056369.54　 73.58% 0.0762%
＜213A＞ 上日経半　　　　　　194590 　23313.611　 72.87% 0.0268%
＜3542＞ VEGA　　　　　　68800 　43311.86　 64.91% -0.0556%
＜9271＞ 和心　　　　　　　　81800 　35637.22　 63.43% 0.077%
＜4418＞ JDSC　　　　　　368000 　280673.76　 62.36% 0.0699%
＜2630＞ MXS米株ヘ　　　　6664 　51945.432　 59.98% 0.0078%
＜2017＞ iFJPX150　　67903 　44712.598　 50.54% -0.0031%
<5253> カバー　　　　　　　1720700 　1556477.98　 47.27% -0.0512%
<4579> ラクオリア　　　　　5295900 　3789094.52　 47.25% 0.219%
<1563> グロース・コア　　　33372 　45529.633　 44.65% -0.0141%
<7162> アストマックス　　　33700 　6546.18　 39.24% -0.0086%
<4587> ペプチド　　　　　　1633300 　1535448.81　 37.76% -0.1178%
<373A> リップス　　　　　　28600 　32230.9　 34.68% -0.0123%
<6976> 太陽誘電　　　　　　2041600 　4963613.92　 34.44% 0.0595%
<4826> CIJ　　　　　　　298600 　94606.72　 33.36% 0.0446%
<6135> 牧野フ　　　　　　　86100 　1100871.8　 31.19% -0.0018%
<5891> 魁力屋　　　　　　　19600 　26016.9　 26.98% -0.0084%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事