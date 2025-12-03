*10:09JST 出来高変化率ランキング（9時台）～イオレ、ウィルソンWLWなどがランクイン

イオレ＜2334＞がランクイン（9時32分時点）。大幅に3日続伸。東証が3日から信用取引に関する規制措置を解除している。前日まで新規の売付及び買付に係る委託保証金率を50％以上（うち現金20％以上）とする規制措置を受けていた。日証金も貸借取引の銘柄別増担保金徴収措置を解除している。また、暗号資産金融事業の事業指数アナリティクスページの公開を開示しており、同事業への期待も買いを後押ししているようだ。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [12月3日 9:32 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜1397＞ SMDAM225 781 23440.798 222.07% 0.0084%

＜6629＞ テクノHR 1303400 154621.84 177.34% 0.0591%

＜4425＞ Kudan 257800 71019.04 147.46% 0.1762%

＜4633＞ サカタインクス 823000 981231.08 74.33% -0.0035%

＜5741＞ UACJ 601300 538816.22 71.62% -0.1157%

＜2860＞ DAXヘッジ 7330 12918.983 67.82% 0.0071%

＜213A＞ 上日経半 179990 23313.611 64.14% 0.0263%

＜7779＞ サイバダイン 1321400 129420.86 52.61% 0.0591%

＜2017＞ iFJPX150 67460 44712.5979999999 49.86% 0%

＜3415＞ トウキョベース 539500 131178.34 43.37% 0.0947%

＜6276＞ シリウスV 652400 167478.3 38.91% 0.0523%

＜7162＞ アストマックス 33500 6546.18 38.65% -0.0086%

＜5214＞ 日電硝 1367000 5444918.96 37.05% 0.1071%

＜6135＞ 牧野フ 83800 1100871.8 28.58% 0%

＜1563＞ グロース・コア 26913 45529.633 23.77% -0.0117%

＜2562＞ 上場ダウH 20304 48439.694 17.7% 0.0047%

＜5253＞ カバー 1254700 1556477.98 16.69% -0.0556%

＜2842＞ iFナ100ベ 1970 40591.992 15.62% -0.0174%

＜2845＞ NFナスヘッジ 58927 163235.062 9.71% 0.0102%

<2634> NFSP500ヘ 46378 146809.871 4.96% 0.0045%

<3655> ブレインP 291800 853749.54 3% 0%

<4080> 田中化研 94200 35900.7 1.82% -0.0024%

<5852> アーレスティ 70100 51229.5 0.47% 0%

<9610> ウィルソンWLW 2682600 591244.54 -3.85% 0.2017%

<6832> アオイ電子 19400 49022.38 -6.83% 0.022%

<2249> iF500Wベ 1773 32924.381 -11.25% -0.0084%

<4095> パーカライ 134300 221078.18 -12.47% -0.0021%

＜2334＞ イオレ 2034200 1056369.54 -14.02% 0.0877%

<5381> マイポックス 60900 32328.66 -14.69% -0.0068%

<5218> オハラ 27200 41667.92 -16% 0.022%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《NH》