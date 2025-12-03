ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（9時台）～イオレ、ウィルソンWLWなどがランクイン

2025年12月3日 10:09

イオレ＜2334＞がランクイン（9時32分時点）。大幅に3日続伸。東証が3日から信用取引に関する規制措置を解除している。前日まで新規の売付及び買付に係る委託保証金率を50％以上（うち現金20％以上）とする規制措置を受けていた。日証金も貸借取引の銘柄別増担保金徴収措置を解除している。また、暗号資産金融事業の事業指数アナリティクスページの公開を開示しており、同事業への期待も買いを後押ししているようだ。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[12月3日　9:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜1397＞ SMDAM225　 781 　23440.798　 222.07% 0.0084%
＜6629＞ テクノHR　　　　　1303400 　154621.84　 177.34% 0.0591%
＜4425＞ Kudan　　　　　257800 　71019.04　 147.46% 0.1762%
＜4633＞ サカタインクス　　　823000 　981231.08　 74.33% -0.0035%
＜5741＞ UACJ　　　　　　601300 　538816.22　 71.62% -0.1157%
＜2860＞ DAXヘッジ　　　　7330 　12918.983　 67.82% 0.0071%
＜213A＞ 上日経半　　　　　　179990 　23313.611　 64.14% 0.0263%
＜7779＞ サイバダイン　　　　1321400 　129420.86　 52.61% 0.0591%
＜2017＞ iFJPX150　　67460 　44712.5979999999　 49.86% 0%
＜3415＞ トウキョベース　　　539500 　131178.34　 43.37% 0.0947%
＜6276＞ シリウスV　　　　　652400 　167478.3　 38.91% 0.0523%
＜7162＞ アストマックス　　　33500 　6546.18　 38.65% -0.0086%
＜5214＞ 日電硝　　　　　　　1367000 　5444918.96　 37.05% 0.1071%
＜6135＞ 牧野フ　　　　　　　83800 　1100871.8　 28.58% 0%
＜1563＞ グロース・コア　　　26913 　45529.633　 23.77% -0.0117%
＜2562＞ 上場ダウH　　　　　20304 　48439.694　 17.7% 0.0047%
＜5253＞ カバー　　　　　　　1254700 　1556477.98　 16.69% -0.0556%
＜2842＞ iFナ100ベ　　　1970 　40591.992　 15.62% -0.0174%
＜2845＞ NFナスヘッジ　　　58927 　163235.062　 9.71% 0.0102%
<2634> NFSP500ヘ　　46378 　146809.871　 4.96% 0.0045%
<3655> ブレインP　　　　　291800 　853749.54　 3% 0%
<4080> 田中化研　　　　　　94200 　35900.7　 1.82% -0.0024%
<5852> アーレスティ　　　　70100 　51229.5　 0.47% 0%
<9610> ウィルソンWLW　　2682600 　591244.54　 -3.85% 0.2017%
<6832> アオイ電子　　　　　19400 　49022.38　 -6.83% 0.022%
<2249> iF500Wベ　　　1773 　32924.381　 -11.25% -0.0084%
<4095> パーカライ　　　　　134300 　221078.18　 -12.47% -0.0021%
＜2334＞ イオレ　　　　　　　2034200 　1056369.54　 -14.02% 0.0877%
<5381> マイポックス　　　　60900 　32328.66　 -14.69% -0.0068%
<5218> オハラ　　　　　　　27200 　41667.92　 -16% 0.022%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《NH》

