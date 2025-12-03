日経平均は237円高でスタート、スクリーンHDや東エレクなどが上昇



[日経平均株価・TOPIX（表）]

日経平均;49540.64;+237.19TOPIX;3343.39;+2.33

[寄り付き概況]

3日の日経平均は237.19円高の49540.64円と続伸して取引を開始した。前日2日の米国株式市場は反発。ダウ平均は185.13ドル高の47474.46ドル、ナスダックは137.76ポイント高の23413.68で取引を終了した。暗号資産市場の回復でリスク警戒感が後退し、寄り付き後、上昇。トランプ大統領が次期連邦準備制度理事会（FRB）議長候補を来年初旬に指名するとしながらも、ハセット国家経済会議（NEC）委員長に言及したため積極的な利下げ期待に相場は終日堅調に推移。長期金利も伸び悩み相場を支援した。

今日の東京株式市場は買いが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が上昇ことが東京市場の株価の支えとなった。中でも、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が1.84％上昇と、ダウ平均（0.39％上昇）やナスダック総合指数（0.59％上昇）と比べ上昇率が大きく、東京市場で半導体関連株の株価支援要因となった。さらに、外為市場で円相場が落ち着いた動きとなっていることも株式市場で安心感となった。

一方、昨日の日経平均が午前の時間帯に高値をつけた後は売り優勢の展開となったことから、相場の上値の重さが意識された。また、日経平均は50200円台に位置する25日移動平均線が上値抵抗線として意識され、ここからの短期的な上値余地は大きくないとの見方もあったが、寄付き段階では買いが優勢だった。

セクター別では、非鉄金属、石油石炭製品、証券商品先物、電気機器、ゴム製品などが値上がり率上位、医薬品、その他製品、食料品、陸運業、銀行業などが値下がり率上位に並んでいる。東証プライムの売買代金上位では、スクリーンHD＜7735＞、フジクラ＜5803＞、東エレク＜8035＞、ルネサス＜6723＞、レーザーテック＜6920＞、アドバンテスト＜6857＞、ソフトバンクG＜9984＞、キオクシアHD＜285A＞、ディスコ＜6146＞、IHI＜7013＞、古河電工＜5801＞、パナHD＜6752＞、三菱電＜6503＞、川崎重＜7012＞などが上昇。

他方、日東紡＜3110＞、第一三共＜4568＞、良品計画＜7453＞、イオン＜8267＞、サンリオ＜8136＞、任天堂＜7974＞、三井住友<8316>、三菱UFJ<8306>、JT<2914>、HOYA<7741>、ファナック<6954>、NEC<6701>、みずほ<8411>、トヨタ<7203>などが下落している。《CS》