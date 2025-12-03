*09:41JST 「株式」ADR日本株ランキング～高安まちまち、シカゴは大阪日中比285円高の49555円

ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（ドル155.47円換算）で、トヨタ自動車＜7203＞、東エレク＜8035＞、ソフトバンクG＜9984＞、三井物産＜8031＞など下落した。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比285円高の49555円。

米国株式市場は反発。ダウ平均は185.13ドル高の47474.46ドル、ナスダックは137.76ポイント高の23413.68で取引を終了した。暗号資産市場の回復でリスク警戒感が後退し、寄り付き後、上昇。トランプ大統領が次期連邦準備制度理事会（FRB）議長候補を来年初旬に指名するとしながらも、ハセット国家経済会議（NEC）委員長に言及したため積極的な利下げ期待に相場は終日堅調に推移。長期金利も伸び悩み相場を支援し、終了した。セクター別では資本財、消費者サービスが上昇した一方、エネルギーが下落。

2日のニューヨーク外為市場でドル・円は156円18銭まで上昇後、155円76銭まで下落し、155円85銭で引けた。世界債券相場の動向に連れ米国債相場も続落し長期金利上昇でドル買いが優勢となった。トランプ大統領が来年初めに連邦準備制度理事会（FRB）の次期副議長を発表すると言及すると、次期議長のもと、ハト派連邦公開市場委員会（FOMC）を織り込み金利が低下に転じ、ドルは伸び悩んだ。ユーロ・ドルは1.1591ドルまで下落後、1.1626ドルまで上昇し、1.1624ドルで引けた。露ウクライナ和平を巡る期待感後退で、ユーロ売りが優勢となった。

2日のNY原油先物1月限は弱含み。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物1月限は、前営業日比－0.68ドル（－1.15％）の58.64ドルで通常取引を終了した。

「ADR上昇率上位5銘柄」（2日）コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）2801 (KIKOY) キッコーマン 19.30 1504 85.5 6.036723 (RNECY) ルネサス 6.02 1877 64.5 3.569984 (SFTBY) ソフトバンクG 51.78 16142 472 3.018267 (AONNY) イオン 18.26 2846 82 2.97

「ADR下落率上位5銘柄」（2日）コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 15.98 2490 -33.5 -1.337259 (ASEKY) アイシン精機 16.64 2594 -175 -6.328601 (DSEEY) 大和証券G本社 8.25 1286 -32 -2.438830 (SURYY) 住友不動産 23.00 7170 -168 -2.29

■そのたADR（2日）7203 (TM.N) トヨタ自動車 197.07 -4.80 3072 278306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 15.98 0.20 2490 -33.58035 (TOELY) 東京エレク 99.75 -2.69 31096 -2046758 (SONY.N) ソニー 28.57 -0.78 4453 119432 (NTTYY) NTT 24.97 0.10 156 0.38058 (MTSUY) 三菱商事 23.48 -0.16 3659 -196501 (HTHIY) 日立製作所 31.56 -0.43 4919 269983 (FRCOY) ファーストリテ 36.90 0.37 57516 5669984 (SFTBY) ソフトバンクG 51.78 -2.03 16142 4724063 (SHECY) 信越化学工業 15.16 0.21 4726 08001 (ITOCY) 伊藤忠商事 118.47 -1.46 9233 308316 (SMFG.N) 三井住友FG 18.79 0.57 4881 -378031 (MITSY) 三井物産 529.62 -1.38 4128 96098 (RCRUY) リクルートHD 10.00 -0.21 7794 -174568 (DSNKY) 第一三共 23.79 -0.81 3708 -69433 (KDDIY) KDDI 17.08 -0.11 2662 -9.57974 (NTDOY) 任天堂 20.55 -0.61 12813 -528766 (TKOMY) 東京海上HD 35.10 -0.17 5471 87267 (HMC.N) 本田技研工業 29.45 -0.80 1530 152914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.93 0.09 5901 -156902 (DNZOY) デンソー 12.98 -0.12 2023 -4.54519 (CHGCY) 中外製薬 26.20 -0.52 8168 184661 (OLCLY) オリエンランド 18.71 -0.49 2916 -58411 (MFG.N) みずほFG 7.26 0.16 5654 356367 (DKILY) ダイキン工業 12.72 -0.27 19827 574502 (TAK.N) 武田薬品工業 14.29 -0.13 4455 -177741 (HOCPY) HOYA 152.28 1.80 23736 766503 (MIELY) 三菱電機 55.32 1.24 4311 116981 (MRAAY) 村田製作所 10.43 0.14 3251 -217751 (CAJPY) キヤノン 29.54 0.13 4604 96273 (SMCAY) SMC 17.93 0.35 55895 -257182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 10.50 1.04 1637 -296.56146 (DSCSY) ディスコ 27.60 -0.30 43020 5103382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 13.83 0.10 2156 88053 (SSUMY) 住友商事 31.17 -0.26 4858 126702 (FJTSY) 富士通 26.49 -0.01 4129 106201 (TYIDY) 豊田自動織機 112.64 1.02 17557 1575108 (BRDCY) ブリヂストン 23.45 -0.03 7310 126178 (JPPHY) 日本郵政 10.00 0.85 1559 78002 (MARUY) 丸紅 260.25 -3.57 4057 36723 (RNECY) ルネサス 6.02 0.14 1877 64.56954 (FANUY) ファナック 17.25 1.21 5378 128725 (MSADY) MS&ADインシHD 22.54 0.35 3513 -88801 (MTSFY) 三井不動産 33.70 -1.50 1751 56301 (KMTUY) 小松製作所 32.70 -0.14 5097 174901 (FUJIY) 富士フイルム 10.64 -0.07 3317 -36594 (NJDCY) 日本電産 3.10 0.02 1933 -256857 (ATEYY) アドバンテスト 128.90 -3.90 20092 2824543 (TRUMY) テルモ 15.38 -0.11 2397 0.58591 (IX.N) オリックス 27.55 0.20 4294 23 （時価総額上位50位、1ドル155.87円換算）《AN》