*08:54JST ダイヘン、東京ベース◆今日のフィスコ注目銘柄◆

ダイヘン＜6622＞

リチウムイオン電池を採用した消防・防災設備用の非常用電源「防災用蓄電池パッケージ」を市場投入すると発表。同製品は7月30日の消防法改正により常用・非常用兼用のリチウムイオン蓄電池が非常用電源として設置可能となったことを受け、国内初の消防認定を取得した製品。非常時だけでなく平常時の再エネ活用拡大等でも有益で、「低騒音」「振動・排気ガス無し」「電気料金・メンテナンス費用削減」など、蓄電池ならではの価値を多く備え、非常用電源市場の新しい選択肢となる。



東京ベース＜3415＞

足もとで調整が強まり、200日線割れから11月19日には375円まで売られた。ただ、その後は緩やかなリバウンドをみせるなかで200日線を上回ってきており、目先的には25日線が位置する434円、75日線の476円辺りを意識したリバウンド狙いのスタンスに向かわせそうである。直近の下げでボリンジャーバンドの-3σを割り込む場面をみせるなど、売られ過ぎが意識されやすい。《CS》