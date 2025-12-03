*08:53JST 前場に注目すべき3つのポイント～押し目待ち狙いの買い意欲は強そう～

■押し目待ち狙いの買い意欲は強そう

■PD、25/12 赤字修正 営業損失 ▲54億円←216億円

■前場の注目材料:キオクシアHD 酸化物DRAM、27年めど技術確立



3日の日本株市場は、買い一巡後はこう着感が強まりそうだが、押し目待ち狙いの買い意欲は強そうだ。2日の米国市場は、NYダウが185ドル高、ナスダックは137ポイント高だった。暗号資産（ビットコイン）が上昇したことが投資家心理の改善につながった。トランプ米大統領が次期連邦準備理事会（FRB）議長候補を来年初旬に指名するとし、ハセット国家経済会議（NEC）委員長に言及したため、積極的な利下げ期待から終日堅調に推移した。シカゴ日経225先物清算値は大阪比285円高の49555円。円相場は1ドル＝155円80銭台で推移している。

シカゴ日経225先物清算値にサヤ寄せする形から、買い先行で始まることになりそうだ。日経225先物はナイトセッションで49740円まで買われた後に49280円まで上げ幅を縮める場面もみられた。ただし、ボリンジャーバンドの-1σ（49240円）水準が支持線として意識されており、終盤にかけて切り返している。同バンドでの底堅さがみられるなか、押し目待ち狙いの買い意欲は強そうである。

米国ではハイテク株の一角が買われており、フィラデルフィア半導体（SOX）指数は1.8％の上昇となった。商いが細ってきていることで積極的な上値追いの流れは期待しにくいところではあるが、アドバンテスト＜6857＞など指数インパクトの大きい値がさ株が日経平均型を牽引することが期待されそうだ。また、米国同様、ビットコインが上昇したことは投資家のセンチメント改善につながると考えられ、不安定な値動きが続いている中小型株へのリバウンドも意識されてきそうだ。

昨日の日経平均株価は買い一巡後は下落に転じる場面もみられたが、-1σ水準での底堅さがみられていた。先物主導の展開になりそうであるが、まずは前日の高値水準を上回ってくるかが注目される。前日の高値49636円を突破してくるようだと、1日の下落部分を埋めてくる展開が意識されてくる可能性はあるだろう。また、為替市場では円相場が1ドル＝155円台後半で推移しており、足元での日銀総裁発言を受けた利上げ観測からの需給調整は一巡したとみておきたい。

PD＜4587＞は2025年12月期業績予想の修正を発表。営業損益は216億円から54億円に赤字に修正した。特定の開発マイルストーンの達成および新規提携が高い確度で達成されることを想定していた。複数企業との提携交渉は順調に進展しているが、現在も継続中であり、12月末までの時間的制約を勘案すると、当期中に契約締結の完了には至らない見通しとなった。



■前場の注目材料

・日経平均株価は上昇（49303.45、+0.17）

・NYダウは上昇（47474.46、+185.13）

・ナスダック総合指数は上昇（23413.68、+137.76）

・SOX指数は上昇（7149.47、+128.94）

・シカゴ日経225先物は上昇（49555、+285）

・為替相場は円安・ドル高（155.80-90）

・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請



・キオクシアHD＜285A＞酸化物DRAM、27年めど技術確立

・富士通＜6702＞国際共同体、偽・誤情報などAIリスク対応

・NTT＜9432＞Mujinと資本提携、異種多数のロボ制御安全に

・JR東日本＜9020＞東北新幹線の連結トラブル、制御装置誤作動が原因か

・パナソニックHD＜6752＞事業方針、成長戦略実現へ構造改革不可欠、DC向け蓄電池能力増強

・理研計器＜7734＞ガス2種を同時検知、半導体工場向け機器

・アンリツ＜6754＞マルチコア光ファイバーの伝送品質評価装置を発売

・キオクシアHD＜285A＞工場を29年度スマート化、AI・ロボで自動メンテ

・富士通＜6702＞人・ロボ協調を最適化、空間状況予測で新技術

・東邦ガス＜9533＞大阪ガスと、米で合成メタン製造、日欧3社と共同

・東京ガス＜9531＞水力由来で合成メタン、カナダ社と合意書

・カネカ＜4118＞欧で高性能塞栓コイル展開、脳動脈瘤向け

・沖縄電力＜9511＞天然ガス火力を新設、アンモニア視野に

・アステラス製薬＜4503＞膀胱がん薬の適応追加、欧で申請受理

・大塚HD＜4578＞大塚製薬、IgA腎症薬が米で承認、年内発売目指す



☆前場のイベントスケジュール

＜国内＞

特になし

＜海外＞

・09：30 豪・7-9月期国内総生産（予想：前年比＋2.2％、前期：＋1.8％）

・10：45 中国・11月Rating Dogサービス業PMI（予想：52.0、10月：52.0）《NH》