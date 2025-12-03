関連記事
12月3日の強弱材料
*08:28JST 12月3日
強気材料
・日経平均株価は上昇（49303.45、+0.17）
・NYダウは上昇（47474.46、+185.13）
・ナスダック総合指数は上昇（23413.68、+137.76）
・SOX指数は上昇（7149.47、+128.94）
・シカゴ日経225先物は上昇（49555、+285）
・為替相場は円安・ドル高（155.80-90）
・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・米原油先物相場は下落（58.64、-0.68）
・米長期金利は横ばい
・日中関係の緊迫化
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・11月サービス業PMI
・11月総合PMI
・国際ロボット展開催(東京ビッグサイト)
・11月中国RatingDogサービス業PMI
・11月中国RatingDog総合PMI
・11月米国ADP全米雇用報告
・9月米国輸入物価指数
・9月米国鉱工業生産
・11月米国サービス業PMI
・11月米国総合PMI
・11月米国ISM非製造業景況指数
・11月ユーロ圏サービス業PMI
・11月ユーロ圏総合PMI
・10月ユーロ圏生産者物価指数
・7-9月期韓国GDP
・7-9月期豪州GDP
・11月インドサービス業PMI確定値
・11月インド総合PMI確定値
・11月スイス消費者物価指数
・11月ブラジルサービス業PMI
・11月ブラジル総合PMI
・韓国「非常戒厳」宣布から1年《NH》
