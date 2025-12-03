12月3日の強弱材料

*08:28JST 12月3日

強気材料

・日経平均株価は上昇（49303.45、+0.17）

・NYダウは上昇（47474.46、+185.13）

・ナスダック総合指数は上昇（23413.68、+137.76）

・SOX指数は上昇（7149.47、+128.94）

・シカゴ日経225先物は上昇（49555、+285）

・為替相場は円安・ドル高（155.80-90）

・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・米原油先物相場は下落（58.64、-0.68）

・米長期金利は横ばい

・日中関係の緊迫化

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・11月サービス業PMI

・11月総合PMI

・国際ロボット展開催(東京ビッグサイト)

・11月中国RatingDogサービス業PMI

・11月中国RatingDog総合PMI

・11月米国ADP全米雇用報告

・9月米国輸入物価指数

・9月米国鉱工業生産

・11月米国サービス業PMI

・11月米国総合PMI

・11月米国ISM非製造業景況指数

・11月ユーロ圏サービス業PMI

・11月ユーロ圏総合PMI

・10月ユーロ圏生産者物価指数

・7-9月期韓国GDP

・7-9月期豪州GDP

・11月インドサービス業PMI確定値

・11月インド総合PMI確定値

・11月スイス消費者物価指数

・11月ブラジルサービス業PMI

・11月ブラジル総合PMI

・韓国「非常戒厳」宣布から1年《NH》