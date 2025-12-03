*08:11JST 米国株式市場は反発、暗号資産市場の回復で安心感（2日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（2日）

DEC3

Ｏ 49520（ドル建て）

Ｈ 49750

Ｌ 49220

Ｃ 49565 大証比+295（イブニング比-15）

Vol 2936



DEC3

Ｏ 49480（円建て）

Ｈ 49740

Ｌ 49200

Ｃ 49555 大証比+285（イブニング比-25）

Vol 15869

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（2日）

ADR市場では、対東証比較（ドル155.47円換算）で、トヨタ自動車＜7203＞、東エレク

＜8035＞、ソフトバンクG＜9984＞、三井物産＜8031＞など下落した。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 197.07 -4.80 3072 2

7

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 15.98 0.20 2490 -33.5

8035 (TOELY) 東京エレク 99.75 -2.69 31096 -20

4

6758 (SONY.N) ソニー 28.57 -0.78 4453 1

1

9432 (NTTYY) NTT 24.97 0.10 156 0.3

8058 (MTSUY) 三菱商事 23.48 -0.16 3659 -1

9

6501 (HTHIY) 日立製作所 31.56 -0.43 4919 2

6

9983 (FRCOY) ファーストリテ 36.90 0.37 57516 56

6

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 51.78 -2.03 16142 472

4063 (SHECY) 信越化学工業 15.16 0.21 4726

0

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 118.47 -1.46 9233 3

0

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 18.79 0.57 4881 -37

8031 (MITSY) 三井物産 529.62 -1.38 4128

9

6098 (RCRUY) リクルートHD 10.00 -0.21 7794 -17

4568 (DSNKY) 第一三共 23.79 -0.81 3708 -

6

9433 (KDDIY) KDDI 17.08 -0.11 2662 -9.5

7974 (NTDOY) 任天堂 20.55 -0.61 12813 -5

2

8766 (TKOMY) 東京海上HD 35.10 -0.17 5471 8

7267 (HMC.N) 本田技研工業 29.45 -0.80 1530 1

5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.93 0.09 5901 -1

5

6902 (DNZOY) デンソー 12.98 -0.12 2023 -4.

5

4519 (CHGCY) 中外製薬 26.20 -0.52 8168 1

8

4661 (OLCLY) オリエンランド 18.71 -0.49 2916 -

5

8411 (MFG.N) みずほFG 7.26 0.16 5654 35

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.72 -0.27 19827 5

7

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 14.29 -0.13 4455 -1

7

7741 (HOCPY) HOYA 152.28 1.80 23736 76

6503 (MIELY) 三菱電機 55.32 1.24 4311 1

1

6981 (MRAAY) 村田製作所 10.43 0.14 3251 -2

1

7751 (CAJPY) キヤノン 29.54 0.13 4604

9

6273 (SMCAY) SMC 17.93 0.35 55895 -25

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 10.50 1.04 1637 -296.

5

6146 (DSCSY) ディスコ 27.60 -0.30 43020 51

0

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 13.83 0.10 2156 8

8053 (SSUMY) 住友商事 31.17 -0.26 4858 1

2

6702 (FJTSY) 富士通 26.49 -0.01 4129 1

0

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 112.64 1.02 17557 15

7

5108 (BRDCY) ブリヂストン 23.45 -0.03 7310 1

2

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.00 0.85 1559

7

8002 (MARUY) 丸紅 260.25 -3.57 4057

3

6723 (RNECY) ルネサス 6.02 0.14 1877 64.

5

6954 (FANUY) ファナック 17.25 1.21 5378 1

2

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 22.54 0.35 3513 -8

8801 (MTSFY) 三井不動産 33.70 -1.50 1751

5

6301 (KMTUY) 小松製作所 32.70 -0.14 5097 1

7

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.64 -0.07 3317 -

3

6594 (NJDCY) 日本電産 3.10 0.02 1933 -2

5

6857 (ATEYY) アドバンテスト 128.90 -3.90 20092 28

2

4543 (TRUMY) テルモ 15.38 -0.11 2397 0.

5

8591 (IX.N) オリックス 27.55 0.20 4294 2

3

（時価総額上位50位、1ドル155.87円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（2日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

2801 (KIKOY) キッコーマン 19.30 1504 85.5 6.0

3

6723 (RNECY) ルネサス 6.02 1877 64.5 3.5

6

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 51.78 16142 472 3.01

8267 (AONNY) イオン 18.26 2846 82 2.9

7

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（2日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 15.98 2490 -33.5 -1.33

7259 (ASEKY) アイシン精機 16.64 2594 -175 -6.3

2

8601 (DSEEY) 大和証券G本社 8.25 1286 -32 -2.43

8830 (SURYY) 住友不動産 23.00 7170 -168 -2.2

9



「米国株式市場概況」（2日）

ＮＹＤＯＷ

終値：47474.46 前日比：185.13

始値：47416.91 高値：47597.11 安値：47263.92

年初来高値：48254.82 年初来安値：37645.59

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：23413.67 前日比：137.75

始値：23379.75 高値：23526.23 安値：23286.46

年初来高値：23958.47 年初来安値：15267.91

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6829.37 前日比：16.74

始値：6830.96 高値：6851.55 安値：6806.71

年初来高値：6890.89 年初来安値：4982.77

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.746％ 米10年国債 4.088％

米国株式市場は反発。ダウ平均は185.13ドル高の47474.46ドル、ナスダックは137.7

6ポイント高の23413.68で取引を終了した。

暗号資産市場の回復でリスク警戒感が後退し、寄り付き後、上昇。トランプ大統領

が次期連邦準備制度理事会（FRB）議長候補を来年初旬に指名するとしながらも、ハ

セット国家経済会議（NEC）委員長に言及したため積極的な利下げ期待に相場は終日

堅調に推移。長期金利も伸び悩み相場を支援し、終了した。セクター別では資本

財、消費者サービスが上昇した一方、エネルギーが下落。

コンピューターメーカーのデル・テクノロジーズ（DELL）は最高経営責任者（CEO）

のデル氏と夫人がトランプ政権が発表した子供の将来の資産形成に向けた投資口座

「トランプ口座」の立ち上げを後押しすべく60億ドル超の寄付を発表、同社にとっ

ても政権からの支援なども期待され、上昇。携帯端末のアップル（AAPL）は人工知

能（AI）部門の幹部交代発表で他社に後れを取っていた部門での進展が期待され、

上昇。ディスカウント小売のアマゾン（AMZN）は傘下のAWSが最新AIモデルNOVA2を

発表し、上昇した。

ソフトウエア会社のマンゴDB（MDB）は好決算を受けた買いが続いた。宝石の小売り

販売、シグネットジュエラーズ（SIG）は第3四半期決算で、調整後の1株当たり利益

が予想を上回ったが年末商戦に向けた消費者信頼感の低迷で第4四半期の弱い見通し

を示したため、下落。電気自動車メーカーのテスラ（TSLA）は空売り投資家のバー

リ氏が同社株が過大評価されているとの見方に弱気に賭けているとの報道で、軟

調。

半導体のマーベル・テクノロジー（MRVL）は取引終了後に決算を発表。見通しが予

想に満たずさらに、32.5億ドル規模のcelestial AI買収発表後、時間外取引で売ら

れている。カジュアルアパレルのアメリカン・イーグル・アウトフィッターズ（AE

O）は第3四半期の売り上げが強く、通期の見通しを上方修正で、時間外取引で買わ

れている。

（Horiko Capital Management LLC）《FA》