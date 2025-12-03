KADOKAWA、東南アジア最大級アニメイベント主催のSOZOを子会社化

■アニメ・音楽イベントやD2C事業を拡大し、メディアミックス戦略を推進

KADOKAWA<9468>(東証プライム)は12月2日、シンガポールのSOZOを子会社化したと発表した。SOZOは東南アジア最大級のアニメイベント「アニメ・フェスティバル・アジア(AFA)」を主催し、J-POPトップアーティストの海外公演や人気アニメ作品の展覧会など、多角的なエンターテインメント事業を展開する企業である。KADOKAWAは11月に同社株式を取得し、グループに迎え入れた。

SOZOは2008年のAFA初開催以来、シンガポールを起点にインドネシア、マレーシア、タイ、香港、日本などへ展開し、累計約300万人を動員する一大イベントへと成長させてきた。近年の「AFA Singapore 2024」では3日間で約13万人が来場し、声優や監督のトークショー、世界的アーティストのステージなど、多面的なコンテンツを提供している。東南アジア市場では日本のアニメ・漫画・ゲーム・音楽への関心が高まり、企業とのコラボレーションも増加するなど、日本コンテンツの存在感が一段と強まっている。

KADOKAWAは「グローバル・メディアミックス with Technology」を掲げ、北米・中華圏・欧州などで事業基盤を拡大してきた。東南アジアでは出版や電子書籍、グッズ企画、映画配給など幅広い事業を展開し、SOZOとは10年以上協業してきた経緯がある。今回の子会社化により、AFAを含む大型イベントやD2C事業を強化し、同社IPの認知度向上と収益拡大を図る方針だ。また「ニコニコ」発のクリエイターやアーティストの海外発信力を高め、アジア市場での日本コンテンツの存在感拡大も目指す。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【株式市場特集】銀行株とコメ関連株に投資妙味、休暇明け相場で注目（2025/08/18）

・【株式市場特集】決算発表と好材料同時発表で株価急伸の銘柄群を分析（2025/08/12）

・【株式市場特集】株主還元強化で市場に安心感、好業績企業が牽引する新たな投資トレンド（2025/08/04）

・【株式市場特集】利上げなら銀行・円高メリット株、据え置きなら不動産株、日銀金融政策の行方（2025/07/28）

