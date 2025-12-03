*07:55JST 今日の為替市場ポイント：米長期金利の下げ渋りを意識してドルは底堅く推移する可能性

2日の米ドル・円は、東京市場では155円43銭から155円84銭まで反発。欧米市場では156円18銭まで買われた後、155円76銭まで売られたが、155円85銭で取引終了。本日3日の米ドル・円は主に155円台で推移か。米長期金利の下げ渋りを意識して米ドル・円は底堅く推移する可能性がある。

欧州連合（EU）統計局が12月2日発表した11月ユーロ圏消費者物価指数（HICP）速報値は前年比＋2.2％と、10月実績の＋2.1％を上回った。エネルギー価格は下落しているが、サービス価格は上昇傾向にあるため、物価圧力は衰えていないようだ。食品とエネルギーを除いたコアインフレ率は前年比＋2.4％。大半の市場参加者はユーロ圏のインフレ率が短期間で大幅に変動する可能性は低いと考えているようだ。欧州中央銀行（ECB）は追加の政策措置を早急に検討する必要はないため、物価動向を慎重に観察することは十分可能であるとみられる。《CS》